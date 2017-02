Sábliková verovert negende titel op rij op 5.000 meter

De 5.000 meter van de WK afstanden in Zuid-Korea is gewonnen door Martina Sábliková. Het is de negende titel op rij voor de 29-jarige Tsjechische, die daarmee ook meteen het record vestigt van de meeste wereldtitels op één afstand. Ze reed een tijd van 6.52,38.

De Duitse Claudia Pechstein, die deze maand 45 jaar wordt, reed verrassend naar de tweede plek in de Olympic Oval in Gangneung. Zij noteerde 6.53,93, goed voor de dertigste medaille bij dit toernooi in haar carrière, een record. Het is haar zeventiende wereldkampioenschap. Ze herstelde dit jaar op tijd van een rugblessure.

Het brons bij de 5.000 meter was voor de Canadese Ivanie Blondin (6.57,14). De enige twee Nederlandse schaatssters bij deze afstand, Antoinette de Jong en Carien Kleibeuker, werden respectievelijk vijfde (6.59,33) en zevende (6.59,75). De Russin Anna Joerakova (vierde) versloeg De Jong, die wel een persoonlijk record reed op een laaglandbaan, in een direct duel. Kleibeuker werd geklopt door de Canadese Isabelle Weidemann.

Sábliková is de enige met negen gouden titels op één enkele afstand. Sven Kramer heeft acht gouden medailles behaald op de 5.000 meter tijdens wereldkampioenschappen. De achtste won hij donderdag. In een rechtstreeks duel versloeg Kramer Jorrit Bergsma, die het zilver pakte.

Nederlands succes

Er is dit toernooi nog meer succes voor Nederlanders. Ireen Wüst won donderdag de 3.000 meter. Ze was net iets sneller dan titelverdedigster Sábliková. Brons was toen voor De Jong.

Jan Smeekens won vrijdag als eerste Nederlander ooit de 500 meter. Even later schaatsten ook de Nederlandse vrouwen én het mannenteam naar goud in de ploegenachtervolgingen. Zaterdagochtend voegde Kjeld Nuis (27) daar zijn eerste wereldtitel aan toe. Hij werd eerste op de 1.000 meter, Kai Verbeij won brons. Jorien ter Mors raakte haar wereldtitel op de 1.000 meter kwijt en schaatste naar het brons.