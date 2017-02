Protestmars in Parijse voorstad loopt uit de hand

Een vreedzame protestmars in de Parijse voorstad Bobigny is zaterdagavond uit de hand gelopen. Daarbij is minstens één auto in brand gestoken en zijn agenten met verschillende projectielen bekogeld, zo meldt persbureau AP.

Het is de hele week al onrustig in Bobigny nadat een 22-jarige jongen na een identiteitscontrole met zware verwondingen in het ziekenhuis belandde. Wat er precies is gebeurd tijdens de arrestatie van Théo L. is onduidelijk.

De jongen ligt in het ziekenhuis, omdat hij verwondingen heeft aan zijn hoofd en aan zijn sluitspier en anaal kanaal. Drie agenten worden verdacht van opzettelijke geweldpleging en zijn voorlopig geschorst. Tegen een vierde agent loopt een onderzoek voor vermeende verkrachting. Hij zou zijn wapenstok bij de jongen hebben ingebracht.

‘Justice pour Théo’

De politie voelde zich zaterdagavond genoodzaakt om traangas in te zetten tegen de honderden demonstranten die de straat op waren gegaan. Eerder deze week gingen de demonstranten de straat op met bedrukte t-shirtjes met daarop ‘Justice pour Théo’.

Volgens NRC-correspondent Peter Vermaas riep dat herinneringen op aan de aanhoudende manifestaties voor Adama Traoré, een 24-jarige jongen die vorig jaar juli om het leven kwam toen gendarmes hem bij zijn arrestatie lang met de borst tegen de grond drukten zodat hij geen lucht meer kreeg. Dat een politieoptreden in de banlieue uit de hand loopt is dus niet voor het eerst. Vermaas: