Kjeld Nuis pakt wereldtitel 1.000 meter, brons voor Kai Verbij

Kjeld Nuis in actie tijdens de training in de Gangneung Olympic Oval voorafgaand aan de WK afstanden.

Ook op de zaterdag van de WK afstanden Zuid-Korea is er succes voor Nederland. Kjeld Nuis heeft goud gewonnen op de 1.000 meter in Gangneung. Kai Verbij werd derde in een rechtstreeks duel met Nuis in de tiende rit.

Het is de eerste wereldtitel voor de 27-jarige Nuis. Hij reed in 1.08,26. Verbeij zette een tijd neer van 1.08,78. Het zilver was voor de Canadees Vincent De Haitre (1.08,54). Nuis had tot nu toe drie keer WK-zilver en twee keer WK-brons op zak.

Eind vorig jaar klopte Verbeij Nuis nog tijdens de NK afstanden in Thialf. Toen reed de 22-jarige Verbeij de 1.000 meter in 1.08,22.

Ronald Mulder stelde teleur met een achttiende plek. Hij ging zeer snel van start, maar kon het tempo niet volhouden. Op de 500 meter werd Mulder vijfde. De titelhouder op de 500 en 1.000 meter, de Rus Pavel Koelizjnikov, was er niet bij. Hij kampt met fysieke en mentale problemen.

Eerder succes voor Nederland

Vrijdag wonnen de vrouwen en de mannen al de ploegenachtervolging en Jan Smeekens, als eerste Nederlander ooit, de 500 meter. Donderdag werd Sven Kramer voor de achtste keer wereldkampioen op de 5.000 meter en Ireen Wüst voor de derde keer op de 3.000 meter, net voor de Tsjechische Sábliková. Sávliková won zaterdagochtend voor de negende keer goud op de 5.000 meter, een recordaantal wereldtitels op één afstand.

Later vandaag rijden de vrouwen nog de 1.000 meter en de mannen de 10.000 meter.