Jens Toornstra man van de avond bij winnend Feyenoord

Feyenoord blijft op kampioenskoers. Zaterdagavond won de koploper in de eredivisie van middenmotor FC Groningen. In de Kuip werd het 2-0. Middenvelder Jens Toornstra was de gevierde man, hij maakte beide goals.

Door de zege ligt de druk weer bij achtervolgers Ajax en PSV. Ajax speelt zondag thuis tegen Sparta, PSV ontvangt FC Utrecht. Als zij beide winnen brengen ze de achterstand op Feyenoord terug tot vijf punten (Ajax) en acht punten (PSV).

Opgewonden Kuip

Feyenoord begon in een volle, koude, maar opgewonden Kuip zonder aanvoerder Dirk Kuijt, hij werd gepasseerd, net als eerder dit seizoen uit tegen AZ. Op zijn positie, centraal aanvallend op het middenveld, stond nu de multifunctionele Jens Toornstra, die vorige week goed inviel tegen FC Twente.

Coach Giovanni van Bronckhorst wilde dit duel „met drie echte middenvelders” beginnen, beargumenteerde hij zijn keuze bij Fox Sports. „Kuijt was natuurlijk niet blij, maar dat was Toornstra vorige week ook niet. Ik moet keuzes maken.”

Toornstra man van de wedstrijd

De keuze pakte goed uit. Want het werd de avond van Toornstra. Na een kleine veertig minuten opende hij de score. Rechteraanvaller Steven Berghuis poort een verdediger, marcheert richting goal en geeft af op Toornstra die beheerst in de verre hoek binnenschiet: 1-0.

In de tweede helft was Feyenoord los. Artistieke hoogstandjes, hakballetjes, vlagen met galleryplay. Zie de tweede goal, artistiek voorbereid door verdediger Jan-Arie van der Heijden met een sleepbal achter zijn standbeen, perfect in de loop van Toornstra: die rondt overtuigend af: 2-0.

Stapje dichterbij titel

Sneeuw viel uit de donkere hemel, het legioen hoste op de tribunes en zag dat het goed was. Weer een stapje dichterbij de eerste landstitel sinds 1999. De wedstrijd was halverwege de tweede helft eigenlijk wel gespeeld, zeker nadat de Groningse middenvelder Juninho Bacuna rood kreeg.

FC Groningen had Feyenoord in de eerste helft wel pijn kunnen doen. Via enkele gevaarlijke uitvallen kwamen de bezoekers in kansrijke positie. De grootste mogelijkheid was na 35 minuten voor de Noorse middenvelder Ruben Yttergård Jenssen: hij had na een gevaarlijke aanval over links, een enorme kans, maar zijn schot hobbelde naast.

Volle score na winterstop

Feyenoord heeft nu de volle score in de vijf eredivisieduels na de winterstop, met crescendo cijfers: elf doelpunten voor, nul tegen. Er zijn nog twaalf speelrondes te gaan voor Feyenoord. De club wacht onder meer nog lastige uitwedstrijden tegen sc Heerenveen, Vitesse en Ajax.

De vijf resterende thuiswedstrijden, waaronder tegen PSV, zijn allemaal al uitverkocht. Het is voor het eerst dat er begin februari geen kaarten meer zijn te verkrijgen voor de rest van het seizoen.