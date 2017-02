ADO Den Haag zakt naar laatste plaats

De trainerswissel heeft ADO Den Haag nog geen goed gedaan. Na het 3-1 verlies zaterdagavond in het degradatieduel tegen Go Ahead Eagles zakte de ploeg van de nieuwe coach Alfons Groenendijk naar de laatste plaats in de eredivisie.

De winst van de Eagles was verdiend. Ruim 5 minuten voor de rust maakte spits Sam Hendriks op aangeven van Jarchinio Antonia het eerste doelpunt. Dezelfde Hendriks tekende na de pauze, na geblunder in de defensie van ADO Den Haag, ook voor de tweede treffer.

Nadat Abdenasser El Khayati de aansluitingstreffer had gemaakt, bepaalde Marcel Ritzmaier de eindstand op 3-1. De Hagenaars eindigden het duel met 10 man, na een rode kaart voor doelman Ernestas Setkus.

Go Ahead steeg van de laatste naar de veertien plaats met nu negentien punten. ADO is de nieuwe hekkensluiter, en heeft net als Roda JC zeventien punten.

Roda-Heracles

Eerder op de avond speelde ook Roda JC. De club moest bij Heracles Almelo genoegen nemen met een punt.

De degradatiekandidaat uit Kerkrade verspeelde in de slotfase een voorsprong van 2-0.

Dankzij twee doelpunten van Samuel Armenteros knokte Heracles zich langszij: 2-2. Roda JC blijft met zeventien punten uit 22 wedstrijden in de gevarenzone van de eredivisie staan.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Eerst waren Mitchell Paulissen en Tom van Hyfte succesvol namens Roda, daarna trof Armenteros twee keer doel. De spits van Heracles voerde zijn totaal dit seizoen op naar elf treffers.

