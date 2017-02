Braziliaanse agenten wijzen akkoord af, staking gaat door

Het lijkt er vooralsnog niet op dat na een week van staken politieagenten in de Braziliaanse deelstaat Espirito Santo terugkeren naar hun werk. De Braziliaanse autoriteiten meldden gisteren nog dat er een akkoord was bereikt met de agenten, maar volgens persbureau AP is dat afgewezen door de agenten.

Agenten legden vorige week hun werk neer, omdat ze meer loon willen. De overheid ging hier in eerste instantie niet op in en al snel leidde de staking tot een golf van geweld. Dieven, bendes en moordenaars hebben vrij spel in de kleine deelstaat aan de kust, net ten noorden van Rio.

Vooral in de hoofdstad van Espirito Santo, Vitoria, waar 2 miljoen mensen wonen, is het onrustig. Ondanks dat de Braziliaanse president Michel Temer afgelopen week duizenden militairen en de minister van Defensie naar de deelstaat stuurde, zijn als gevolg van de staking zeker 130 mensen om het leven gekomen.

De Braziliaanse deelstaat Espirito Santo:



Scholen dicht

Wegens het aanhoudende geweld, gingen de Braziliaanse autoriteiten vrijdag toch in op de eisen van de agenten: het loon zou worden verhoogd en de aanklachten tegen de agenten die deelnamen aan de staking zouden worden geseponeerd. Een woordvoerder van de politie in de deelstaat laat echter weten dat het akkoord is verworpen door de agenten. Waarom de agenten besloten hebben het af te wijzen, is niet bekend.

Door de golf van misdaad die de politiestaking heeft ontketend, houden scholen hun deuren dicht en is het openbaar vervoer stilgelegd. Ook blijven een aantal banken en winkels gesloten.