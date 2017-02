Onze jongste zoon, student, komt eens per week nog thuis eten. Aan tafel hebben we het over WhatsApp.

Hij wordt soms een beetje moe van chatten met oudere mensen, zegt hij. Ik vraag waarom.

„Nou”, zegt hij, „dan app ik jou: ‘Hoe laat eten we?’

Zie ik het blauwe vinkje.

Zie ik: Ineke online.

Zie ik: Ineke is aan het typen...

Zie ik: Ineke online.

Zie ik: Ineke is aan het typen...

Zie ik: Ineke is aan het typen...

Zie ik: Ineke online.

Zie ik: Ineke is aan het typen...

Zie ik: ‘Half zes, OK?’”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een ikje insturen via nrc.nl/contact.