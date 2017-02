Uitvinder MRI-scan Peter Mansfield (83) overleden

Nobelprijswinnaar en uitvinder van de MRI-scan Peter Mansfield is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bekend gemaakt in een verklaring die is gepubliceerd door de University of Nottingham.

Mansfield begon daar in 1964 als docent in de natuurkunde en zou in de jaren zeventig werken aan magnetic resonance imaging, beter bekend als MRI-scans. Daarmee konden ziektes waargenomen worden zonder dat er een operatie uitgevoerd hoefde te worden en zonder het gebruik van mogelijk schadelijke röntgenstralen. In 1978 stapte hij als eerste zelf in een scanner om die te testen op mensen.

In 1993 werd hij geridderd door de Britse koningin. Samen met zijn Amerikaanse collega Paul Lauterbur kreeg hij in 2003 de Nobelprijs voor de geneeskunde.

Doorbraak

De uitvinding van de MRI-scan wordt gezien als een van de grootste doorbraken in de geneeskunde die veel levens heeft gered. Zo kan er onder andere kanker mee worden ontdekt. Nog altijd heeft het apparaat invloed op onderzoek in de wetenschap. Zo bleek in januari nog dat MRI’s kunnen helpen bij het voorspellen van leerproblemen van te vroeg geboren baby’s.