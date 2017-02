Trumps inreisverbod blijft opgeschort

In zijn gevecht met de Amerikaanse instituties – politiek, media en rechterlijke macht – heeft president Donald Trump opnieuw een grote nederlaag geleden. Het Hof van Beroep in San Francisco blokkeerde donderdagnacht een poging van Trump om de opschorting van het inreisverbod van vluchtelingen en inwoners uit zeven overwegend islamitische landen ongedaan te maken.

Rechter James Robart in Seattle had het inreisverbod afgelopen weekend al opgeschort, in afwachting van een oordeel over de rechtmatigheid van het decreet. Trump ging in beroep tegen deze beslissing, en beschuldigde de rechterlijke macht van sabotage. De schuld van eventuele toekomstige aanslagen legde hij alvast bij de rechter. Vlak nadat hij ook ongelijk had gekregen bij de drie rechters van het Hof van Beroep, schreef Trump woedend op Twitter: „SEE YOU IN COURT, DE VEILIGHEID VAN ONS LAND STAAT OP HET SPEL!”

Trump zei korte tijd later dat de rechters „om politieke redenen” het inreisverbod hadden geblokkeerd. Zijn enige kans is dat het Ministerie van Justitie in beroep gaat bij het Hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie in de Verenigde Staten. Daar zitten, in afwachting van de benoeming van Neil Gorsuch, nu acht rechters. De helft is door een Democratische president benoemd. Mocht er in het Hof geen meerderheid zijn voor Trumps standpunt, dan blijft de uitspraak van het Hof van Beroep van kracht.

De drie rechters in San Francisco, van wie twee door een Democratische president en één door een Republikein zijn benoemd, oordeelden unaniem. Ze schrijven in hun vonnis dat de regering geen bewijs heeft geleverd dat iemand uit de zeven betrokken landen ooit betrokken is geweest bij een terreuraanslag in de VS. „Maar in plaats dat de regering alsnog met bewijs kwam om de noodzaak van het decreet uit te leggen, was zij van oordeel dat we hun beslissing niet eens mochten beoordelen.”

Trump beloofde als kandidaat een inreisverbod voor moslims. Zijn adviseur Rudy Giuliani bevestigde onlangs in een tv-interview dat Trump die bedoeling had, toen hij zijn plan voor een decreet smeedde. Omdat het juridisch niet rond te krijgen was, maakte hij er een inreisverbod voor inwoners uit zeven overwegend Islamitische landen van. De rechters hebben „significante grondwettelijke vragen” bij de intenties van het decreet, mede om die uitspraak van Giuliani. Ze hekelen de haast waarmee Trump, ondanks die vragen, zijn decreet invoerde.

Toen Trump twee weken geleden zonder duidelijke toelichting zijn decreet afkondigde, leidde dat tot een chaos op luchthavens, en grote onrust in de VS. Overal in het land ontstonden demonstraties. Op luchthavens werden reizigers vastgehouden, ondanks geldige visa.

Deze weken wordt de reikwijdte van Trumps macht getest. Hij heeft aangekondigd als een sterke leider te regeren, en probeert tegelijkertijd Congresleden, journalisten en rechters in het gareel te krijgen. Tot nu toe ondervindt hij uit al die instituties tegenkracht. Trump reageert door zijn aanhang op te hitsen tegen wie hem dwars zit. Rechters verwijt hij politieke vooroordelen, journalisten noemt hij leugenaars.

Nu Trumps inreisverbod met succes is aangevochten door de staten Washington en Minnesota, blijkt dat zijn daadkracht tegen de grenzen van de wet aanloopt. Het belang voor Trump neemt dus toe dat Neil Gorsuch snel tot het Hooggerechtshof wordt benoemd. Maar dat kan nog lang duren: Democraten kunnen een stemming over zijn benoeming uitstellen. Bovendien was Gorsuch, vorige week door Trump genomineerd, in kleine kring kritisch op de president. Trumps uitspraken over vermeende vooringenomenheid van rechters noemde hij „ontmoedigend” en „demoraliserend”.