Transgenders gediscrimineerd

In nieuw onderzoek zegt ruim 40 procent van de Nederlandse transgenders te maken te hebben gehad met discriminatie op de werkvloer. Een kwart zegt dat hij of zij ooit is ontslagen of niet aangenomen vanwege de eigen achtergrond. 20 procent zwijgt daarom over zijn of haar identiteit.

Aan het onderzoek van o.a. de Universiteit voor Humanistiek deden ruim 300 transgenders mee. 10 procent daarvan is werkloos en 10 procent arbeidsongeschikt (tegenover 5,6 en zo’n 5 procent van de totale beroepsbevolking). Daarmee lijkt afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt in de arbeidspositie van transgenders.

Vorige maand presenteerden D66, PvdA en GroenLinks een initiatiefwet om een verbod op discriminatie van transgenders vast te leggen.

