‘PVV sorteert voor op regeren’

De PVV van Geert Wilders kiest ervoor om drie grote hervormingen van het tweede kabinet-Rutte, waar Wilders zoveel kritiek op heeft, in stand in te houden. Dat blijkt uit de standpunten van de PVV in de stemhulpen Stemwijzer en Kieskompas.

Deze zaterdag gaat het Kieskompas online, de stemhulp van politicoloog André Krouwel. Hij vertelt dat de PVV heeft laten weten dat ze de afbouw van de hypotheekrenteaftrek, de kortere WW-duur en het leenstelsel in stand wil houden. Dat de PVV het leenstelsel wil behouden, blijkt uit haar opvatting bij de Stemwijzer en bij het algemene Kieskompas. Dat de PVV ook de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de WW-duur steunt, blijkt uit twee ‘deel-kompassen’ van Krouwel, die later deze maand online gaan.

In het parlement stemde de PVV tegen alle drie de maatregelen. De partijen die toen met die aanpassingen instemden, waren volgens de PVV „medeplichtig” aan de afbreuk van Nederland. De AOW-leeftijd, de ontslagbescherming, de WW, het huurbeleid, de ouderenzorg, de studiefinanciering en de hypotheekrenteaftrek, zei de PVV eind 2015 in de Tweede Kamer, „alles moest worden afgebroken, met steun van de destructieve oppositie”.

De PVV „sorteert hiermee voor op regeringsdeelname”, zegt Krouwel. „Ze handhaven drie grote hervormingen van dit kabinet, omdat ze weten dat bijvoorbeeld de VVD deze toch nooit zou terugdraaien in formatie-onderhandelingen.”

Een woordvoerder van de PVV reageerde vrijdag niet op vragen over het Kieskompas.