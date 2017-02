Dit zijn de winnaars van de NRC-Kamera Express fotowedstrijd van januari

In januari was het thema van de NRC Fotowedstrijd 'Familie'. De vakjurypijs gaat naar de inzending van Lucrees van Groningen. De jury was unaniem en erg gelukkig met de winnaar . Jurylid Sacha de Boer: "Een tijdloze foto, in de beste Ed van der Elsken traditie." De publieksprijs is gewonnen door Caroline Ficke. Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij. Meer foto's bekijken of zelf inzenden kan op foto.nrc.nl . Het thema van de maand februari is 'Stilte'.