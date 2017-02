Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

●●●●● Truman Capote: Alle verhalen Truman Capote was een eenzaam kind, al jong aan het schrijven, ontwikkelde een ragfijn observatie-vermogen en maakte furore in New York, de stad die hem later uitkotste. Zijn vroege dood was twintig jaar werk in uitvoering. Nu zijn al zijn bedwelmende verhalen gebundeld. Lees de recensie van Auke Hulst: ‘Nooit ontsnapt uit zijn kinderlichaam ‘ Vert. Guido Golüke, Joop van Helmond en Harry Pallemans. Podium, 414 blz. € 25,-.

●●●●● Naomi Rebekka Boekwijt: Noordwaarts Eenzaamheid is de armoede van het Noorden. Hoe die armoede eruit ziet, toont Rebekka Naomi Boekwijt in haar nieuwe roman. Ze weet daarbij haar personages dodelijk, maar fraai te typeren. Lees de recensie van Toef Jaeger: ‘Zelfmedelijden is als een een platgereden egel langs de autoweg‘ De Arbeiderspers, 198 blz. € 19,99.

●●●●● Teun van de Keuken: Goed volk Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Van de Keuken, bedenker én naamgever van ‘Tony Chocolonely’, de bekende fair trade-reep, is net als zijn vader een kritische journalist geworden. Iemand met oog voor onrecht en andere misstanden in de wereld. Goed volk dus. Lees de recensie van Janet Luis: ‘Wij blowden, beroofden winkels en we hadden schijt aan alles‘ Prometheus, 192 blz. € 19,999.

●●●●● David Pefko: Daar komen de vliegen De onbestemde periode tussen het hoogtepunt van een oplichter en zijn definitieve val is de mooiste episode in deze roman, waarin David Pefko met een persoonlijke Madoff-variatie komt. Lees de recensie van Arjen Fortuin: ‘Het heiligenleven van een oplichter‘ Prometheus, 356 blz. € 19,99.

●●●●● Sandew Hira: De getuigenis van president Desi Bouterse De getuigenissen in het Bouterse-proces geven geen helder beeld van de executies, vindt Sandew Hira. De auteur blijkt het een en ander te ontgaan. Lees de recensie van Hans Buddingh: ‘‘Alternatieve feiten’ over Bouterses aanwezigheid ‘ Politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname. Amrit Consultancy, 416 blz. € 25,-

●●●●● Bas Haan: De rekening voor Rutte Het boek over de bonnetjesaffaire van onderzoeksjournalist Bas Haan is spannend, niet alleen spannend, en bevat een belangrijke les: ook in het digitale tijdperk heeft de klassieke jacht op de feiten nut. Lees de recensie van Peter Vasterman: ‘Erop uit, aanbellen, contacten leggen‘ De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs van leugens. Prometheus,

197 blz. € 18,99.