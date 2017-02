CNV eist geld of banen van McGregor

De rechtsopvolger van het failliete modehuis McGregor moet oudere ontslagen werknemers werk aanbieden of compensatie betalen. Dat eist vakbond CNV nadat het College voor de Rechten van de Mens vrijdag vaststelde dat bij de doorstart van McGregor oudere werknemers zijn gediscrimineerd.

McGregor, ook bekend van zeilmerk Gaastra, ging vorig jaar zomer failliet. De toenmalige aandeelhouders wilden geen extra geld in de modeketen investeren. Deze aandeelhouders – oprichters Jeroen Schothorst en Ben Kolff, investeerder Marcel Boekhoorn en zakenbank NIBC – boden via een ander vehikel op hun eigen boedel.

Bij de overname kwamen werknemers die langer dan zeven jaar in dienst waren niet in aanmerking voor een van de 375 nieuwe functies. In totaal verloren ongeveer 125 van de 500 werknemers hun baan.

Ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens trof dat besluit vooral werknemers van 55 jaar en ouder, terwijl Doniger, het bedrijf dat McGregor doorstartte, niet hard kan maken dat de hoogte van de transitievergoeding een goede doorstart onmogelijk zou hebben gemaakt. Daarom was er bij acht van de negen werknemers die de zaak aanspanden sprake van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

Piet Fortuin van CNV laat in een schriftelijke verklaring weten de werkplekken terug te eisen. „Mocht dat niet mogelijk blijken, dan willen we een extra compensatie. Noem het een boete, voor mijn part.”

Doniger Fashion Group stelt in een reactie tegenover het ANP dat McGregor onverkoopbaar zou zijn geworden als personeelsleden met veel dienstjaren weer zouden zijn aangenomen. Dan zouden alle banen zijn verdwenen. Het bedrijf zegt geen plannen te hebben om actie te ondernemen richting de betreffende ex-werknemers.