Campagne om zwangere roker te laten stoppen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) start vrijdag de publiekscampagne ‘Help zwangere vrouwen te stoppen met roken’. Via de speciale website ‘ik stop nu’ met tips en een televisiespotje wil Van Rijn ervoor zorgen dat vrouwen voor, tijdens en na hun zwangerschap niet meer roken.

Reden voor de campagne is dat veel zwangere vrouwen dagelijks roken tijdens de zwangerschap. Het gaat om bijna 9 procent en onder laag opgeleide vrouwen ligt dit percentage op 22 procent.

Belangrijke rol voor omgeving zwangere vrouw

De schadelijke gevolgen van roken tijdens de zwangerschap zijn bekend. Het verhoogt de kans op een miskraam, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, astma en overgewicht. Jaarlijks overlijden zeker zestig baby’s doordat de moeder tijdens de zwangerschap rookt, zo meldt het ministerie. Daarnaast neemt de kans toe dat het kind zelf gaat roken.

Van Rijn heeft samen met zorgverleners de Taskforce Rookvrije Start in het leven geroepen die de sociale omgeving van de zwangere moet aanspreken.

“Roken terwijl je zwanger bent of wil worden, dat doe je gewoon nooit. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. De sociale omgeving speelt een cruciale rol om daarbij te helpen. Vooral de partner, de moeder en vriendinnen van de zwangere. Die omgeving gaan we nu activeren. Natuurlijk hoop ik ook dat mensen blijvend stoppen. Ieder kind verdient een rookvrije start.”

Via de website ‘help een stopper’ komt de overheid met de volgende vijf tips voor de omgeving van een roker:

1. Stop samen met roken: Is je partner zwanger en gestopt met roken? Stop dan ook. Dat is voor haar makkelijker.

2. Stel het roken uit: Want een zwangere vrouw die net is gestopt, moet je niet in verleiding brengen.

3. Rook uit het zicht: Zien roken, doet roken. Breng een zwangere die is gestopt niet in verleiding.

4. Breng haar niet in verleiding: Vraag een zwangere die gestopt is met roken niet om sigaretten voor je mee te nemen.

5. Maak afspraken: Vertel anderen dat je niet meer in de buurt van zwangere vrouwen rookt. Dat helpt enorm.

Televisiespotje om roken bij zwangere vrouwen te ontmoedigen: