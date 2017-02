12 doden bij aardverschuivingen Bali

Bij aardverschuivingen op het Indonesische eiland Bali zijn vrijdag twaalf doden gevallen. Dat meldt de Indonesische rampenbestrijding aan Reuters.

De verschuivingen zijn het gevolg van hevige regenval in de regio. De doden vielen in drie dorpen op een helling van de berg Batur in het district Kintamani. Het hele huis werd meegesleurd door een modderstroom. Verder zijn er verschillende gewonden gevallen.

In de loop van vrijdag, zaterdag en zondag wordt nog meer regenval verwacht. De autoriteiten hebben volgens Reuters bewoners van steile hellingen ervoor gewaarschuwd dat ze extra kwetsbaar zijn.