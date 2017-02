Wüst rijdt zich leeg op weg naar derde wereldtitel 3.000 meter

De laatste rit van de drie kilometer was nog bezig, maar op het middenterrein van de Gangneung Oval omhelste Ireen Wüst alvast haar trainer Rutger Tijssen. Iedereen had zich stukgebeten op haar scherpe tijd van 3.59,05 in de vijfde rit, zelfs Martina Sablikova kwam tekort in 3.59,65. Goud was zeker op het eerste onderdeel van de WK afstanden. En haar ploeggenootje Antoinette de Jong vergrootte de feestvreugde nog met een derde plaats (4.01,99). Dus sprong Wüst na afloop opnieuw in de armen van Tijssen, omhelsde ze ook De Jong. „Ik ben superblij, het is toch speciaal om weer wereldkampioen te zijn”, zei ze vervolgens voor de camera van de NOS.

Elke klap was raak

Dat ze bij de medaille-uitreiking de plak van de vijf kilometer mannen kreeg uitgereikt, kon het humeur van Wüst niet bederven. Haar derde wereldtitel op de drie kilometer was een feit, gevoegd bij twee olympische titels in 2006 en 2014 een imposant rijtje. En toch is er op deze afstand van enig gemak nooit sprake, zoals dat bij Sven Kramer op ‘zijn’ vijf kilometer wel het geval is. Alleen als Wüst zich helemaal leegrijdt, heeft ze een kans om te winnen van Sablikova. De frêle Tsjechische was al vier keer wereldkampioen op de drie kilometer, olympisch kampioen in 2010 bovendien, maar was donderdag op de baan waar volgend jaar de Winterspelen zijn niet opgewassen tegen Wüst.

Blakend van vertrouwen was al bij het inrijden elke klap raak. Als een roofdier gleed de 30-jarige schaatsster over het ijs. Na het startschot direct op jacht, een eerste kruising over haar Russische tegenstandster Natalia Voronina heen, eerste volle ronde in een ‘mannentijd’ van 29.8 seconden. „Het begin ging heel lekker”, blikte Wüst terug. Pas in de laatste twee ronden moest het ritme omhoog om het verval te beperken. Zoals Gianni Romme in zijn beste tijd vocht ze zich naar het einde. „Op het laatst ging ik helemaal kapot.”

In vergelijkbare races had Wüst onlangs bij de EK in Heerenveen en de wereldbeker in Berlijn op het laatst nog net genoeg voorsprong om Sablikova te verslaan. Op de snelle baan in Gangneung, waar bouwstof wel op de steunbalken van het dak lag maar niet op het ijs, wist de Tsjechische dat ook zij harder dan gebruikelijk zou moeten starten. Wüst zag het gebeuren. „Het was zenuwslopend om de race van Sablikova te zien, ik durfde bijna niet te kijken. Vooral na haar snelle start.” Maar zelfs de beste stayer aller tijden, die onlangs in Berlijn voor de elfde keer op rij de wereldbeker op de lange afstanden won, betaalde in de slotronde de tol en kwam 0,6 seconde tekort voor goud.

Over een jaar de Winterspelen

Het Koreaanse publiek had donderdag meer belangstelling voor een gelijktijdig gehouden ceremonie in het nabijgelegen Gangneung Hockey Centre, waar gevierd werd dat over precies 365 dagen de Winterspelen zullen beginnen. Uren van tevoren stonden daar al rijen voor de ingang. De ijshal zat halfvol, al zorgde het met een mondharmonica gespeeld en uit volle borst meegezongen volkslied van Zuid-Korea voor olympische sfeer. „Dit weekeinde zullen er veel toeschouwers komen”, verzekerde Kim Jae-youl, vice-voorzitter van het organisatiecomité Pyeongchang 2018. Zondagavond verwacht Zuid-Korea succes op het nieuwe olympische onderdeel massastart, met Lee Seung-hoon en Kim Bo-reum als favorieten.