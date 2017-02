Uitspreken strafeis tegen Bouterse weer uitgesteld

Er wordt donderdag geen strafeis uitgesproken tegen de Surinaamse president Desi Bouterse in de strafzaak rond de Decembermoorden. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen het besluit van de Krijgsraad dat het proces hervat kan worden.

Het OM gaf dat aan het begin van de zitting waarin de aanklager zijn requisitoir had moeten houden aan en vroeg daarom om schorsing. Daarop zei de Krijgsraad echter geen officieel document te hebben ontvangen waarin staat dat dat beroep inderdaad is aangetekend. Toch besloot de Krijgsraad zich over het verzoek van het OM te buigen en het in te willigen. Wanneer het Hof het beroep behandelt, is nog niet bekend.

Onze correspondent Nina Jurna was bij de zitting aanwezig.

Amnestiewet en artikel 148

Bouterse probeert al jarenlang onder vervolging voor de Decembermoorden uit te komen. In 2012 nam het Surinaamse parlement een amnestiewet aan, die Bouterse en zijn medeverdachten vrij had moeten waren van vervolging. Maar een Constitutioneel Hof dat nog opgericht had moeten worden, zou de wet eerst aan de grondwet moeten toetsen.

Eind 2015 besloot de Krijgsraad dat het proces toch moest doorgaan. Het Constitutioneel Hof was er nog steeds niet en volgens de Surinaamse grondwet moeten klachten van nabestaanden binnen “redelijke termijn” worden behandeld.

In juni 2016 deed Bouterse een nieuwe poging het proces ten einde te brengen. Hij gelaste het OM de zaak te stoppen met een beroep op grondwetsartikel 148. Dat zegt dat in belang van de staatsveiligheid de regering op kan dragen dat vervolging moet worden gestaakt. De procureur-generaal van het OM riep aanklager Roy Elgin op daar gehoor aan te geven.

Eind januari besliste de Krijgsraad echter weer dat de zaak door kan gaan. De opdracht van Bouterse is volgens de Krijgsraad slechts gericht aan het OM, niet aan de autonome Krijgsraad. Bovendien kan een lopende strafzaak niet gestopt worden, meent rechter Cynthia Valstein-Montnor.