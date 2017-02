Inflatie op hoogste niveau sinds eind 2013

De inflatie in Nederland is in januari toegenomen van 0,6 procent vorig jaar januari naar 1,7 procent in januari dit jaar. De inflatie bereikte daarmee het hoogste niveau sinds eind 2013. Dat meldt het CBS donderdag.

Opvallend is stijging van de inflatie in één maand. In januari nam de inflatie toe van 1 naar 1,7 procent. Het is de afgelopen vijftien jaar maar één keer eerder voorgekomen dat de inflatie in één maand harder steeg.

De belangrijkste oorzaak is de prijsstijging van autobrandstoffen. De prijs van een liter benzine lag in januari met 1,57 euro 14 cent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook de prijsontwikkeling van elektriciteit speelde een rol. De heffingen op elektriciteit stegen met 33,7 procent terwijl deze vorig jaar nog daalde met 55,6 procent.

De kerstvakantie liep in januari een week langer door dan vorig jaar en ook dit had een verhogend effect op de inflatie. Tijdens de vakantieperiode liggen de prijzen, van bijvoorbeeld vliegtickets of de huur van vakantiehuisjes, altijd hoger.

Eurozone

Het CBS kijkt ook naar de inflatie zonder de prijsontwikkeling van energie en voeding omdat in januari deze prijzen vaak stijgen vanwege nieuwe belastingmaatregelen. Zonder deze categorieën is de inflatie in januari toegenomen naar 1,4 procent terwijl deze in december op 0,9 procent lag.

Het verschil tussen de inflatie in Nederland en in de eurozone is in januari teruggelopen. In de eurozone steeg de inflatie van 1,1 procent naar 1,8 procent. De prijsontwikkeling van energie en voedingsmiddelen speelde ook hier een grote rol.