Hier zijn volgend jaar de Olympische Winterspelen

Over precies een jaar zijn de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse wintersportresort Pyeongchang. Sommige locaties zijn nog in aanbouw, anderen al in gebruik. De schaatsers rijden nu de WK Afstanden in de olympische ijshal. Goed moment om eens rond te kijken op de olympische locaties van Pyeongchang.