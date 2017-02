Goederenoverslag Rotterdamse haven licht gedaald

De goederenoverslag van de haven in Rotterdam is in 2016 gedaald, zo blijkt uit de jaarcijfers die het havenbedrijf donderdag presenteerde. Vooral de overslag van droge massagoederen als kolen en ertsen kende een neergang, waardoor de totale goederenoverslag vorig jaar daalde met 1,1 procent tot 461,2 miljoen ton. In 2015 was voor de haven van Rotterdam nog een recordjaar, met een groei in de goederenoverslag van 4,9 procent.

De groei van duurzame energiebronnen en de sluiting van kolencentrales zetten de overslag van kolen in de Rotterdamse haven onder druk. De daling in de overslag van erts hangt vooral samen met de dalende vraag naar staal in China, waardoor ook de Europese markt al enige tijd met goedkoop Chinees staal wordt overspoeld. Daardoor is er minder erts nodig voor de Europese staalproductie.

Opvallend is dat de containeroverslag in 2016 licht steeg, met in totaal een groei van 1,2 procent. In de eerste zes maanden van 2016 daalde de containeroverslag nog met 2,3 procent, maar in het tweede halfjaar diende zich een duidelijk herstel aan. Opvallend is ook dat de groei van de containeroverslag vooral dankzij de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte komt. In het eerste halfjaar van 2016 leek de groei van die nieuwe terminals nog flink achter te blijven.

Concurrentie

In een verklaring wijt topman van het Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein de daling van de goederenoverslag aan de digitalisering, de transitie naar duurzame energie en de concurrentie met omliggende havens. Vooral dat laatste wordt in Rotterdam sterk gevoeld. De afgelopen jaren groeide de containeroverslag in Antwerpen met 16 procent, in 2016 slaagde ze erin een groei van 4,1 procent in de containeroverslag te boeken. Ook het marktaandeel van de Antwerpse haven vertoont al enige tijd groei.

De omzet van het havenbedrijf bleef in 2016 stabiel en komt uit op 675,4 miljoen euro. De lagere kosten zorgen voor een winststijging van 4 procent naar 222,2 miljoen euro.

Voor 2017 verwacht het Havenbedrijf een totale goederenoverslag die vergelijkbaar zal zijn met afgelopen jaar. De containeroverslag blijft naar verwachting wel stijgen.