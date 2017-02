Gambia wil toch onderdeel blijven International Strafhof

Gambia wil de terugtrekking uit het International Strafhof ongedaan maken. Dat meldt EU-Commississaris Neven Mimica van internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking op Twitter na een ontmoeting met de Gambiaanse president Adama Barrow.

Mimica noemt het “fantastisch nieuws” en een belangrijk signaal richting de internationale gemeenschap.

Vertrek vanwege ‘anti-Afrikaanse motieven’ Strafhof

Eind oktober vorig jaar liet de Gambiaanse minister van Informatie Baba Bojang weten dat het land uit het Internationale Strafhof stapt. Het Strafhof, met de Gambiaanse Fatou Bensouda als hoofdaanklager, zou anti-Afrikaanse motieven hebben. Eerder lieten de regeringen van Burundi en Zuid-Afrika al weten dat ze niet langer samenwerkingen met het Strafhof.

Met het aantreden van de nieuwe president Barrow lijkt het land weer aansluiting te zoeken bij de internationale gemeenschap. Barrow werd vorige maand in de Gambiaanse ambassade in de Senegalese hoofdstad Dakar beëdigd als president. Hij moest zijn vaderland ontvluchten omdat de voormalige president Yahya Jammeh zijn verlies tijdens zijn presidentsverkiezingen van december niet wilde toegeven. Hij vertrok pas na een interventie van de regionale troepenmacht Ecowas. Jammeh heeft politiek asiel gekregen in Equatoriaal Guinee.

Het mandaat van de troepenmacht van Ecowas om te zorgen voor de veiligheid in het land is op donderdag met drie maanden verlengd.