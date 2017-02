Eiffeltoren wellicht omringd met muur van kogelwerend glas

Al meer dan eens kwam de Eiffeltoren voor in propagandaboodschappen van de terreurgroep Islamitische Staat. Sinds de aanslagen in 2015 staat het bekendste monument van Parijs onder permanente militaire bewaking. Met een nieuwe omheining aan de voet van de toren hoopt de stad wachtende toeristen nog beter te kunnen beschermen.

Daartoe zou de gemeente een „kogelwerende glazen muur” van tweeënhalve meter hoog moeten bouwen, vindt voorzitter Bernard Gaudillère van de exploitatiemaatschappij van de Eiffeltoren. Die moet het uitzicht op de toren behouden, maar ongenode gasten erbuiten laten, schreef dagblad Le Parisien donderdag. Het zou mogelijk moeten blijven, eenmaal voorbij de veiligheidscontrole, gratis onder de „ijzeren dame” door te lopen.

Maar na geschrokken reacties van gemeenteraadsleden, liet de Parijse wethouder voor Toerisme, Jean-François Martins, weten dat de Eiffeltoren „geen bunker” moet worden. Sinds het EK Voetbal van vorig jaar staan al provisorische hekken rond het monument en een deel van het bijbehorende parkje. Toeristen worden bij de ingang gecontroleerd. De gemeente zoekt nu naar een „meer elegante omheining”, zei Martins, „die de esthetiek van de plek niet bederft”.

Dat kan glas worden, zei hij in dagblad Le Monde, maar ook een smeedijzeren hek zoals bij het Jardin du Luxembourg. De gemeente heeft er 20 miljoen euro voor over en de constructie moet volgend jaar klaar zijn. Op geen enkele andere toeristische plek in Parijs neemt de gemeente zoveel extra veiligheidsmaatregelen. De Eiffeltoren, goed voor 7 miljoen bezoekers per jaar, is door zijn open ligging extra kwetsbaar, zegt een woordvoerder van het stadhuis.