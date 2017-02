Duitsland bereikt akkoord over snellere uitzetting asielzoekers

Asielzoekers die in Duitsland verblijven van wie blijkt dat hun asielaanvraag geen kans heeft, worden sneller uitgezet. Dat hebben de Duitse deelstaten en de regering van Merkel donderdag afgesproken, zo meldt het Duitse Die Zeit.

De wet die versnelde uitzetting mogelijk moet maken, moet nog worden aangenomen maar is op een paar details na klaar aldus het Duitse weekblad. Merkel had de Duitse deelstaten een 16-puntenplan aangereikt waarin onder meer staat dat er een dienst zal worden opgericht die werkt vanuit Potsdam. Vanuit die stad zal een centrum gaan helpen bij het regelen van papieren voor afgewezen asielzoekers.

Daarnaast mag de Duitse Immigratie- en Naturalisatiedienst in de toekomst telefoons van vluchtelingen uitlezen, om zo de identiteit vast te stellen. Volgens de regering gebeurt het nu nog vaak dat asielzoekers hun afkomst verhullen om zo opgenomen te worden in een azc.

De nieuwe wetgeving moet ook de vrijwillige terugkeer stimuleren. Vorig jaar keerden 55.000 mensen vrijwillig terug naar hun land van herkomst, 25.000 vluchtelingen werden verplicht het land uitgezet. In totaal vroegen in 2016 280.000 mensen asiel aan in Duitsland, het jaar daarvoor waren dat er 890.000.

Kerstmarkt

Duitsland kondigde vorige maand voorstellen aan om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land uit te zetten. De voorstellen kwamen van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie na de aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in december. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en raakten er nog tientallen gewond.

De Tunesische dader Anis Amri vroeg in Duitsland asiel aan, maar dat werd afgewezen. Tunesië werkte echter niet mee aan zijn uitzetting. Ook stond Amri al tien maanden voor de aanslag op een lijst van potentiële terroristen, maar hij werd niet gearresteerd omdat hij geen concrete dreiging zou vormen. Hij gebruikte in totaal veertien verschillende identiteiten in Duitsland.