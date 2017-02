Aanleg olympisch park Zuid-Korea ‘ligt lekker op schema’

James Park, manager van een van de olympische locaties, wijst op de baan waar een veegwagentje over het ijs rijdt. „Zoals je kunt zien, moet er nog het een en ander geïnstalleerd worden hier.” De betimmering van de platen rond de tribunes in de voormalige sporthal toont nog kaal hout. De twintig jaar oude sporthal, op een kwartiertje rijden van de kustplaats Gangneung, wordt verbouwd tot curlingbaan.

Dat er nog wat moet gebeuren voor hier drieduizend man in kunnen, is een understatement. De rondleiding door het naastgelegen faciliteitencentrum voert langs lege ruimten met papiertjes op de muur waarop staat: police waiting room en fire waiting room. Trots wijst Park op de lift, die „alleen voor VIPS” bestemd is.

Andere locaties zijn wel af. Zo werd de wereldbeker shorttrack een paar weken geleden gehouden in een keurig ogend, uitverkocht stadion. Ook de Ice Arena is net een dag af. En de blauw verlichte ijshockeyhal ademt olympische allure uit.

Bergcluster

Zo’n dertig minuten landinwaarts van deze ‘kustcluster’ ligt de ‘bergcluster’. Hier wordt straks het bobsleeën, ski-jump, biathlon en cross country gehouden in het van oudsher populaire Alpensia sportpark. Mede daarom zijn deze locaties al zo goed als klaar, of zoals Koreanen het omschrijven op een handout: voor 94,15 procent. De skischans torent hoog uit boven de rest van het gebied. Ook de baan voor de biathlon, langlaufen en cross country ligt er prachtig bij, vindt Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF.

De Winterspelen moeten de meest ‘wired’ Spelen worden. De ambitie is dat 5G beschikbaar zal zijn en met Samsung als hoofdsponsor is de verwachting dat het bedrijf met nieuwe hightech snufjes zal komen om te imponeren

De locatie voor de slalom in Yongpyong en het olympisch dorp in Hoenggye liggen tien minuten rijden hiervandaan. Het Bokwang sneeuwpark waar de skiërs en snowboarders om het goud zullen strijden, ligt weliswaar ruim driekwartier verder westwaarts, het blijft dicht bij elkaar. „Lekker compact”, zegt Dielessen. „Bovendien werden daar de toiletten en matrassen nog binnengebracht toen de Spelen al begonnen waren.” De ‘meest compacte Spelen’ ooit worden, dat is dan ook een uitdrukkelijk streven van Zuid-Korea.

Ook chef de mission Jeroen Bijl heeft de indruk dat Zuid-Korea „lekker op schema ligt”. Punt van zorg is wel de infrastructuur. Cruciaal is dat een stuk spoorlijn in het midden van het land op tijd af is. De snelle trein die straks vanaf Inchon zal rijden moet passagiers vanuit Seoul in ongeveer een uur naar Gangneung brengen. Al lopen de schattingen nogal uiteen. Met de bus is dat nu nog minimaal drie uur rijden. Is de timing niet wat krap? Rondleider Lee Jung-joon : „Het is helemaal niet krap. De Spelen zijn pas in februari, de sneltreinlijn is in december af. Dus het is perfect getimed.”

Huisvesting is laat

Afgezien van de treinverbinding is de accommodatie het grootste struikelblok. In de omgeving van Gangneung (230.000 inwoners) en Pyeongchang (43.000 inwoners) is een enorm gebrek aan hotels en appartementen. De provincie Gangwon is economisch gezien wat onderontwikkeld, en Zuid-Korea hoopt dan ook dat de Spelen dit gebied een financiële boost zullen geven.

Omdat Pyeongchang erg lijkt op de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, besloot men het als PyeongChang te schrijven. Noord-Koreaanse atleten zijn welkom, zegt het comité. “Iedereen die vrede nastreeft, mag komen”, zo zegt de voorzitter.

Nadat het IOC vorig jaar zorgen uitte over het tekort aan geschikte verblijven werd haastig besloten nog vijf hotels te bouwen. Maar dat is bij lange na niet genoeg, zegt ondernemer Don Roelofs. Samen met twee andere Nederlanders runt hij een reisbureau dat zich bezighoudt met huisvesting en vervoer voor bonden, ambassades, sponsors en mediaorganisaties. Elke dag krijgt hij stapels mails met verzoeken. „Qua huisvesting merken we dat Koreanen laat zijn. Toen wij begonnen met het leggen van contacten met makelaars en vastgoedeigenaren kregen we te horen: ‘die Spelen zijn nog zo ver weg’. Nu moet alles ineens op het laatste moment snel, snel.”

Politieke onrust

Het komt misschien ook omdat de Spelen in het gebied nog niet zo leven. Afgezien van een enkel billboard is er niets in Gangneung waaraan je kan zien dat de stad over een jaar overspoeld wordt met duizenden mensen. „Ik denk niet dat inwoners hier weten wat er op ze afkomt. Veel mensen zijn er wat gelaten over”, zegt zijn zakenpartner Yoon-shik Boxman.

Een en ander zou te maken kunnen hebben met de politieke omstandigheden. President Park dreigt binnenkort afgezet te worden omdat ze haar vertrouwelinge Choi Soon-sil invloed zou hebben gegeven op staatszaken. Tegen Choi en Park loopt eveneens een strafrechtelijk onderzoek. Choi zou haar relaties met de president hebben gebruikt om grote donaties te krijgen van bedrijven als Samsung. Park wordt beschuldigd van medeplichtigheid. Volgens Justitie zijn er ook aanwijzingen dat Park lucratieve bouwcontracten aan een Zwitsers bedrijf zou hebben gegund dat banden zou hebben met Choi.

Corruptievrije Spelen

Maar de voorzitter van het organiserend olympisch comité (POCOG), Lee Hee-beom, weet zeker dat deze Olympische Spelen corruptievrij zijn, zegt hij tijdens de persconferentie ter gelegenheid van het aftellen tot het evenement. „Ik heb na mijn aantreden alle contracten opnieuw bekeken en ik weet zeker dat die niet beïnvloed zijn.”

Niettemin moet hij wel toegeven dat het niet heel prettig is dat er tegen de president een afzettingsproces loopt terwijl het land zich voorbereidt op een dergelijk groot evenement. „De politieke situatie heeft zeker enige invloed gehad op het binnenhalen van sponsorgelden. We zitten nu op 89,5 procent van onze gestelde doel van 770 miljoen euro. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat goed komen.”