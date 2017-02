Zo klein is de kans dat je band groot wordt

Oké, je hebt hard geoefend met je bandje, jullie hebben een paar leuke nummers geschreven en geïnvesteerd in flitsende nieuwe instrumenten - tijd om op te treden! Maar dan wordt het lastig. Waar haal je mensen vandaan die naar je show willen kijken?

Grote acts als Mumford & Sons, Iggy Pop en Cypress Hill, die dit jaar op Lowlands spelen, hoeven zich daar al lang geen zorgen meer over te maken, maar de meeste bands zullen nooit verder komen dan achterafzaaltjes waar het barpersoneel in groteren getale aanwezig is dan de fans. Hoe gering de kans precies is om met je kleine bandje de top van de muzikale piramide te bereiken, maakt de Amerikaanse website The Pudding duidelijk in dit visuele verhaal.

Klein zaaltje

De makers bekeken via Songkick welke bands in 2013 een optreden hadden in een klein zaaltje (maximaal 700 toeschouwers) in New York. Vervolgens brachten ze nauwgezet in kaart hoe het de bands vervolgens verging. Kleine hint: doorgaans niet zo best.

De meeste acts vielen zelfs al na één show af. In een paar strakke graphics laat The Pudding ziet dat van de zevenduizend bands in de database, maar iets meer dan drieduizend tussen 2013 en 2016 nog tenminste twee keer een optreden in New York hadden. Nee, dan de grote succesnummers, die doorstootten naar zalen waar duizenden mensen in passen. Dat waren er al die tijd maar tweeëntwintig.

These are 11 of the 22 bands who ascended from small venue to stadium in the past three years…out of over 8,000. Link in the bio. Een foto die is geplaatst door The Pudding (@pudding.cool) op 20 Jan 2017 om 6:35 PST

Muzikanten die er nu al geen zin meer in hebben, zakt de moed pas echt in de schoenen als ze onderaan het verhaal stuiten op een gigantische muur van tekst, geheel bestaand uit de namen van alle bands in de database. Waarvan het overgrote deel dus hoofdzakelijk voor vrienden en vriendinnen en vaders en moeders optreedt.

En het grootste succesverhaal uit de database? De Britse band Bastille, die in een jaar van een kleine club naar de enorme Radio City Music Hall ging. Ook zij zijn in september op Lowlands te bewonderen.