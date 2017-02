Zes medewerkers Rode Kruis omgebracht in Afghanistan

Gewapende mannen hebben woensdag zes medewerkers van het Internationale Rode Kruis om het leven gebracht in het noorden van Afghanistan. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie laten weten, meldt persbureau Reuters. Er zouden nog twee medewerkers vermist zijn.

De locatie van de aanslag

Niemand heeft de aanslag nog opgeëist, maar volgens lokale politieofficier Rahmatullah Turkistani zijn er in de regio militante IS-sympathisanten actief. De medewerkers waren op weg naar een van de gebieden die de afgelopen weken zwaar getroffen zijn door lawines.

IS is relatief weinig actief in Afghanistan, maar voert wel steeds dodelijkere aanslagen uit. Het Rode Kruis had vorig jaar nog gezegd dat de toenemende onveiligheid in Afghanistan het werk van de organisatie in sommige regio’s moeilijk maakte.

Woensdag was er in de oostelijke provincie Paktia ook een zelfmoordaanslag. Daar kwamen twee burgers en een agent bij om.