Voortaan overal Netflix dankzij nieuwe Europese regels

Onderhandelaars van de Europese Unie (EU) zijn het eens geworden over nieuwe regels die het mogelijk maken overal in Europa streamingdiensten als Netflix te gebruiken. Dat maakte de Europese Commissie dinsdag bekend. Nu kunnen gebruikers van streamingdiensten vaak alleen een film kijken, muziek luisteren of een game spelen in het land waar zij hun abonnement hebben afgesloten.

De overeengekomen regels gelden ook voor mensen die al een bestaand abonnement hebben. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten de regelgeving nog wel goedkeuren. Zodra dat is gebeurd, hebben de streamingdiensten - waaronder ook populaire spelers als Spotify en Deezer - nog negen maanden de tijd aanpassingen te treffen. Naar verwachting worden de nieuwe regels dan begin 2018 van kracht.

De regels gelden overigens alleen voor betaalde diensten. Gratis streamingsites mogen zelf weten of ze klanten in de hele EU toegang willen bieden. De Estse Eurocommissaris Andrus Ansip, die gaat over Europese digitale markt, is blij met de gemaakte afspraken.

“Europeanen gaan op concrete wijze profiteren van deze overeenkomst. Mensen die thuis abonnementen hebben afgesloten op hun favoriete series, muziek en sporten, kunnen daar voortaan ook van genieten als ze op reis zijn in Europa. Dit is een belangrijke stap in het afbreken van de barrières op de Europese digitale markt.”

IP-adressen

Onder de nieuwe regels krijgen de streamingbedrijven beperkte middelen om vast te stellen of een klant in de EU woont. Zo mogen ze gebruik maken van betaalgegevens, IP-adressen en openbare informatie over belastingen. Ze zijn verplicht klanten te vertellen welke verificatiemethode ze gebruiken.

De EU streeft op meer vlakken naar digitale eenwording in Europa. Vorige week kwam het in Brussel tot een akkoord dat de kosten voor dataroaming in het buitenland moet inperken. Dataverbruik binnen de Europese grenzen wordt daardoor duizend keer goedkoper.