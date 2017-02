Totale ledenaantal politieke partijen licht gestegen

Van alle partijen in de Tweede Kamer kreeg GroenLinks er het afgelopen jaar de meeste leden bij: ruim tweeduizend, een groei van meer dan 10 procent. De VVD was de grootste verliezer in ledenaantallen, die partij raakte in 2016 bijna negentienhonderd leden kwijt. Ook de SP verloor leden (daling van 5,2 procent), net als het CDA (-2,8 procent).

Dat blijkt uit cijfers die, zoals elk jaar, zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

In vergelijking met vorig jaar is het totale ledenaantal van de partijen licht gestegen (0,9 procent): van 286.869 op 1 januari 2016 – het laagste ledenaantal sinds de Tweede Wereldoorlog – tot 289.456 nu. De Partij voor de Dieren is na GroenLinks de grootste stijger (6,1 procent) van de partijen in de Tweede Kamer. Ook D66 steeg (3,7 procent), net als 50Plus (2,1 procent), de ChristenUnie (1,3 procent). Ook de PvdA groeide licht: vooral door de lijsttrekkersverkiezing van eind vorig jaar kreeg die partj er zo’n 3.000 nieuwe leden bij.

De partijen van de afsplitsers in de Tweede Kamer, Denk (3.625 leden) en VNL (ruim tweeduizend), groeiden het afgelopen jaar ook. Als die er niet waren geweest, zou het totale ledenaantal in 2016 zijn gedaald, stelt het Documentatiecentrum vast.

De PVV heeft maar één lid, Geert Wilders. Anderen kunnen zich er niet bij aansluiten. Ook de partij van ex-PvdA’er Jacques Monasch, Nieuwe Wegen, is geen ledenpartij.