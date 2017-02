TomTom boekt verlies in laatste kwartaal 2016

TomTom heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een nettoverlies geleden van 5,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de Amsterdamse fabrikant van navigatieapparatuur woensdag presenteerde. In de laatste drie maanden van 2015 maakte TomTom nog bijna 21 miljoen euro winst.

Ook de omzet in het vierde kwartaal van 2016 daalde. Het bedrijf kreeg met 265 miljoen euro, 17 miljoen euro minder binnen dan een jaar eerder. TomTom zag verder de totale winst over 2016 met een derde afnemen tot 12 miljoen euro. Net als de jaaromzet: die bedroeg 987 miljoen euro, twee procent minder dan een jaar voorheen. De omzetverwachting was in oktober al naar beneden bijgesteld. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers daalde de beurskoers van TomTom met 6,2 procent.

Consumenten

Vooral op de consumentenmarkt liepen de verkopen van TomTom minder goed. De omzet daalde met dertien procent. In december verloren zestig medewerkers hun baan, na een reorganisatie van de bedrijfstak die over de consumentenproducten gaat.

Doordat steeds meer mensen tegenwoordig hun telefoon gebruiken om de weg te vinden, dalen de verkopen van de navigatiekastjes waarmee TomTom groot is geworden. Het bedrijf richt zich daarom al enige tijd op andere producten, bijvoorbeeld voor scooterrijders en sporters. De introductie van een eigen smart watch liep op niets uit. In november sloot TomTom een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor de levering van geanonimiseerde verkeersdata.