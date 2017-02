De Thuiskok: Shepherd’s Pie

VOOR 2 PERSONEN: 400 g gekookte aardappels scheutje melk 20 g zachte boter restjes kaas, geraspt 1 el olie 1 ui in stukjes 200 g vleesrestjes 1 el mosterd peper & zout 300 g groenterestjes Daisy Scholte Lekker koken met restjes Uitgeverij: Nieuw Amsterdam Prijs: €14,99

Dit typisch Britse recept is een ovenschotel die aardappelpuree en stoofvlees combineert. Het mooie daarvan is dat je zo in één keer drie soorten restjes op kunt maken met dit gerecht: aardappels, vlees en groente.

Ik maak dit recept ook graag, maar vervang dan de groenterestjes door een dikke laag zuurkool en kruid het vlees, vaak gehakt, met wat bamikruiden. Op die manier krijg ik een heerlijke winterse, maar ook een beetje exotische ovenschotel.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Prak de aardappels fijn met de boter, het scheutje melk en de geraspte kaas tot je een gladde puree hebt. Bewaar een klein beetje geraspte kaas voor later.

Bak de ui in een hete koekenpan met olie. Na een paar minuten voeg je de vega- of vleesrestjes toe.

Schep de mosterd en een beetje peper en zout door het mengsel heen en voeg de groenterestjes toe.

Vet een ovenschaal in, schep de gebakken mix erin en dek af met de aardappelpuree. Strooi het laatste beetje geraspte kaas eroverheen.

Bak de herderstaart goudbruin in ongeveer 40 minuten.