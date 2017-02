SBM Offshore lift mee op gestaag stijgende olieprijs

Voor weinig bedrijven in de Amsterdamse AEX was 2016 zo’n goed beursjaar als voor SBM Offshore, de Schiedamse dienstverlener voor olie- en gasbedrijven. Wie begin vorig jaar aandelen in het bedrijf kocht, kon ze eind december verkopen met een winst van bijna 28 procent. Slechts drie AEX-fondsen boekten een hoger rendement.

Op het eerste gezicht is die prestatie opvallend. Olie- en gasbedrijven hebben nog altijd last van moeilijke marktomstandigheden, waardoor SBM nauwelijks nieuwe opdrachten krijgt. Het bedrijf, dat woensdag zijn jaarcijfers presenteert, bouwt drijvende platforms voor opslag en overslag van olie en gas. Door de lage olieprijs stellen olieconcerns de aanschaf van zulke schepen uit.

Ook heeft het bedrijf nog steeds geen schikking kunnen treffen in het Braziliaanse omkoopschandaal dat meer dan drie jaar geleden aan het licht kwam. Bovendien moest SBM, dat woensdag zijn jaarcijfers presenteert, in december de winstverwachtingen bijstellen. Hoe kan het dan dat SBM het toch zo goed doet op de beurs?

Volgens Dirk Verbiesen, analist bij KBC Securities, is dat voor een deel omdat de olieprijs de laatste maanden weer gestaag toeneemt. „Als je de koersgrafiek van SBM naast die van de olieprijs legt, dan zie je overeenkomsten. Een vergelijkbaar koersherstel zie je ook bij andere bedrijven in de sector, zoals Shell.”

De hoop is dat met de prijs van een vat olie ook het aantal orders voor bedrijven zoals SBM weer gaat toenemen. Eind vorig jaar ontving de maritiem dienstverlener al de opdracht om een drijvend productie- en overslagschip te ontwerpen voor ExxonMobil, dat het drijvende platform wil gebruiken voor een olieveld bij Guyana. Als dat project doorgaat, mag SBM het schip ook bouwen, installeren en beheren.

Tegelijkertijd is de koersstijging ook het gevolg van goed nieuws van het bedrijf zelf, zegt Verbiesen. Onder de projectnaam Fast4ward werkt SBM Offshore aan een manier om zijn platforms in grote mate te standaardiseren. „Daardoor zijn ze goedkoper, sneller en gemakkelijker uit te breiden”, aldus de analist. „Daar zat iedereen wel een beetje op te wachten.”

Voorsprong

Met de eenvoudig op te schalen platforms heeft SBM een lichte voorsprong genomen op de concurrentie, vindt ook analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux. „Waar andere bedrijven de afgelopen jaren hebben geprobeerd de kosten laag te houden, is SBM gewoon doorgegaan met ontwikkelen. Dat geeft ze nu zeker een stapje voor op de rest.”

Hoe moeilijk de markt voor bedrijven zoals SBM is, blijkt wel uit de verkoopcijfers. Zo werd vorig jaar in de hele sector geen enkel drijvend platform verkocht, stelt Mulder, terwijl ooit dertien orders per jaar gebruikelijk was. Voor de komende drie tot vier jaar rekent hij op een totaal van vijftien opdrachten voor de hele sector. „Als je daar een paar van kunt binnenhalen, zit je goed.”

Hoewel de verkoop dus nog even ondermaats blijft, hoeven beleggers zich volgens de analist van Kepler Cheuvreux niet al te druk te maken over de verliezen bij de verkooptak, ook wel turnkey. De leaseafdeling doet het namelijk juist erg goed. SBM heeft achttien huurcontracten uitstaan, allemaal voor langere termijn. „Wat ze daarmee verdienen, maakt de verliezen bij turnkey ruimschoots goed.”

SBM blijft daarom ook in 2017 een aandeel om naar uit te kijken, stelt Mulder. Datzelfde vonden ook zijn collega’s bij NIBC, die SBM Offshore recentelijk kozen als een van de zeven meest veelbelovende aandelen voor het komende jaar. En ook de marktonderzoekers van ABN Amro vinden dat de vooruitzichten voor SBM „flink verbeterd” zijn.

Maar kunnen de aandeelhouders van SBM ook dit jaar rekenen op een rendement van bijna 30 procent? Andre Mulder van Kepler Cheuvreux verwacht van niet. „Ik denk wel dat ze weer met winst eindigen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze nog zo’n sprong gaan nemen. Tenzij ze opdrachten gaan binnenhalen, misschien.”