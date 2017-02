Russische oppositieleider Navalny opnieuw veroordeeld

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Dat heeft de rechtbank in Kirov, 900 kilometer ten zuiden van Moskou, vandaag besloten. Navalny kan nu niet meer meer doen aan de Russische presidentsverkiezingen van 2018.

Hij stond terecht voor verduistering bij het houtkapbedrijf Kirovles. Navalny zou in 2009 als adviseur van de gouverneur van Kirov zestien miljoen roebel (250.000 euro) hebben achtergehouden tijdens de verkoop van een partij hout. De oppositieleider heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Europees Hof

In 2013 werd Navalny door de Russische rechtbank al schuldig verklaard en tot vijf jaar veroordeeld vanwege fraude. Maar het Europes Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Staatsburg zei begin 2016 dat Navalny geen eerlijk proces had gekregen, waarna het gerechtshof in Moskou besloot dat het proces over moest. Advocaten van Navalny hebben laten weten weer naar het Hof te stappen.

De rechtszaak werd internationaal vaak bestempeld als een politiek proces. Navalny is een van de populairste oppositieleiders, en liet in december weten mee te doen aan de Russische presidentsverkiezingen volgend jaar. Iemand die veroordeeld is in Rusland mag dat niet, dus de belangrijkste concurrent van Poetin lijkt met de uitspraak vandaag te zijn uitgeschakeld.

Navalny verwachtte al niet dat de zaak goed zal aflopen. In een verklaring op zijn blog voor de rechtszaak schreef hij “het vonnis zal schuldig zijn”.

Tijdens de uitspraak was Navalny druk aan twitteren en deelde hij foto’s van de uitspraak. Volgens onze correspondent Steven Derix zei Navalny aan het begin van de uitspraak tegen de rechter “ik hoop dat u goed nieuws heeft”.