Republikeinen in de Senaat leggen Democrate Warren het zwijgen op

De verhoudingen in de Amerikaanse Senaat waren al niet best, maar kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag tot een nieuw dieptepunt. Elizabeth Warren, boegbeeld van de linkervleugel van de Democraten, dinsdagnacht werd formeel het zwijgen opgelegd door de Republikeinse meerderheid.

Het incident speelde zich af tijdens de tweede doorwaakte nacht in de Senaat deze week, waar Democraten met spreekmarathons de benoeming van enkele door hen verafschuwde ministerskandidaten pogen te vertragen. Tegenhouden kan niet, omdat de Democraten 48 van de 100 zetels hebben. Woensdag was de beurt aan Jeff Sessions, beoogd minister van justitie.

Sessions is senator uit Alabama en dus een collega van Warren. Hij liep in de jaren tachtig een rechtersbenoeming mis wegens racistische uitlatingen en hij is zeer gekant tegen migratie

Brief van weduwe King Tijdens haar betoog tegen zijn benoeming las Warren een brief uit 1986 voor van Corretta Scott King, de weduwe van Martin Luther King, waarin zij de Senaat vraagt Sessions zijn rechtersbenoeming te onthouden omdat hij „zijn ambt gebruikte voor een miserabele poging tot het intimideren en afschrikken van oudere blanke kiezers”.

De waarnemend voorzitter waarschuwde Warren dat ze een obscure regel schond, regel 19, die stelt dat senatoren een collega niet mogen beledigen. Warren las verder. Vervolgens stapte Mitch McConnell, leider van de Republikeinen en Senaatsvoorzitter, naar voren, en constateerde dat Warren regel 19 schond. Toen Warren opmerkte dat zij zich niet kon voorstellen dat de woorden van Kings weduwe niet mochten klinken bij een politiek debat, liet McConnell de kamer stemmen. Met hun meerderheid verboden de Republikeinen Warren nog te spreken tot Sessions benoemd is.

Buiten de Senaatsdeur las Warren de brief opnieuw voor. Ze zette de opname hiervan op Facebook, waar hij meer dan 8 miljoen keer bekeken werd. De woorden waarmee McConnell zijn actie verdedigde - „Ze werd gewaarschuwd. Ze kreeg een uitleg. Maar ze ging door” - werden op Twitter meteen onthaald als nieuwe leus voor feminisme. Opmerkelijk was dat mannelijke Democraten die na Warren de brief van Scott King voorlazen, dit gewoon konden doen.

Het incident tekent de verziekte verhoudingen in de Senaat. Voor de Democraten is de pil bitter. De Republikeinen, van wie sommigen jarenlang openlijk beleden dat hun hoogste doel het tegenhouden van Obama’s agenda was, hebben nu het presidentschap en een meerderheid in beide kamers van het Congres. Hun impuls om samen te werken is daarom gering.

Ondertussen heeft het stormachtig begin van de regering Trump bij Democratisch Amerika zoveel woede losgemaakt, dat de Democratische Senatoren de hitte van hun kiezers in de nek voelen. Ze kunnen zich niet coöperatief opstellen, zelfs al zouden ze dat willen.

Hun voorzitter, de veteraan Chuck Schumer, sprak voor het aantreden van het nieuwe Congres bijvoorbeeld de verwachting uit dat op het terrein van infrastructuur wellicht wel samengewerkt zou kunnen worden. Nadat Schumer voor drie van Trumps meer gematigde ministerskandidaten had gestemd demonstreerden duizenden boze Democraten voor zijn huis in New York, waar ze riepen dat hij een ruggengraat moest kweken. Inmiddels heeft Schumer gezworen Trumps inreisverbod en diens kandidaat voor het Hooggerechtshof tot het uiterste te zullen bevechten.

De partijen wantrouwen elkaars motivatie, wat de omgangsvormen niet ten goede komt. Zo beschouwen de Republikeinen, die het zelf op een gedeeltelijke regeringssluiting lieten aankomen bij hun pogingen Obama tegen te werken, nu de rollen zijn omgedraaid het Democratisch verzet als loze obstructie. Ze zeggen dat de Democraten moeten leren leven met het feit dat ze de verkiezingen verloren hebben. De Democraten, die indertijd Obama’s ministerskandidaten zo snel benoemd wilden krijgen dat ze een stemregel in de Senaat ervoor veranderden, beschuldigen nu de Republikeinen ervan de ministersbenoemingen er te snel doorheen te willen jassen. Eerdere stemmingen over sommige van Trumps ministers in Senaatscommissies werden door de Democraten geboycot.

Woensdag wonden Democraten zich extra op: volgens hen past McConnell regel 19 selectief toe. De regel werd bijvoorbeeld niet van stal gehaald toen de Republikein Tom Cotton eens gewag maakte van het ‘kankerachtige leiderschap’ van de toenmalige Democratische voorzitter Harry Reid.

De Republikeinse Senator Ted Cruz reageerde woensdag geërgerd op de furore die Warren uiteindelijk maakte: „Als links geen argument meer heeft, beginnen ze altijd iedereen van racisme te beschuldigen.”

Warren, die geldt als een mogelijke presidentskandidaat in 2020, had op woensdag tegen de driehonderdduizend dollar aan donaties ontvangen.