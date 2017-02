Plantsoen Amsterdam afgezet na vondst explosief

Een plantsoen in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam is woensdag aan het eind van de middag afgezet nadat in een horecagelegenheid een klein explosief is aangetroffen. Het gaat om het Kleine-Gartmannplantsoen. De politie bevestigt de vondst, maar wil nog niet verder toelichten om wat voor explosief het gaat. Ook over hoe het explosief in de horecagelegenheid terecht is gekomen doet de politie nog geen verdere uitspraken.

Volgens de politie werd het explosief even voor 16.00 uur ontdekt. Op dit moment is de Explosieven Opruimingsdienst onderweg om het voorwerp te verwijderen. Volgens de politie kan het nog enkele uren duren voordat de plek weer wordt vrijgegeven. Trams met een route over het Leidseplein zijn voorlopig verstoord, meldt het Amsterdamse GVB.