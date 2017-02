Oud-premier verrassend nieuwe president Somalië

Mohamed Abdullahi Farmajo is de nieuwe president van Somalië. Dat meldt persbureau Reuters. Hij versloeg zittend president Hassan Sheik Mohamud, die als grootste kanshebber werd gezien. Muhamud gaf na twee stemrondes zijn verlies toe.

De stemming werd verricht door de 275 leden van het lagerhuis en de 54 van de senaat. In totaal deden er 21 kandidaten mee. Al in de eerste ronde was Farmajo de populairste kandidaat, in de tweede ronde werd zijn voorsprong groter, waarop Muhamud zichzelf terugtrok.

De nieuwe president heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. Hij woonde daar sinds 1985, toen hij in Buffalo ging studeren. In het begin van het decennium was hij acht maanden premier van Somalië.

Somalië zucht onder een verwoestende burgeroorlog die al meer dan 25 jaar duurt. Verschillende clans bevochten elkaar in het verleden hevig. Op dit moment is er een hevige strijd tussen de radicaal-islamitische terreurgroep Al Shabaab en een regering die met steun van de VN, de EU en de Afrikaanse Unie overeind wordt gehouden.

Corruptie is wijdverbreid in Somalië. Volgens Transparancy International is Somalië zelfs het meest corrupte land ter wereld. Vanwege de vele clans heeft Somalië een ingewikkeld kiessysteem dat corruptie in de hand werkt. 135 clanoudsten wezen vorig jaar 14.000 afgevaardigden aan voor 51 kiescomités, die dan weer de leden van de Senaat en het Lagerhuis kozen.

Stemmen zouden daarbij voor 5.000 tot 30.000 dollar gekocht zijn. De internationale gemeenschap is uiterst kritisch over die verkiezingen. Ook nu zijn er berichten dat parlementariërs tot 30.000 dollar ontvangen hebben om voor bepaalde kandidaten te kiezen.