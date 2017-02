Oppositie ongerust over afluisterwet

Debatten over de geheime diensten zijn altijd ingewikkeld. Want ook Tweede Kamerleden weten niet precies wat de AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD doen. Maar zij moesten woensdag wél debatteren over de nieuwe wet die bepaalt wat de geheime diensten wel en niet mogen.

De belangrijkste verandering in die wet: straks mogen de diensten op grote schaal internetverkeer onderscheppen.

Wanneer doen de diensten dat? Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) geeft altijd hetzelfde voorbeeld: de AIVD kan een maand lang al het internetverkeer tussen Nederland en Syrië in de gaten houden „om Syriëgangers te identificeren”.

Oppositiepartijen zijn bang voor veel grotere gevolgen. SP, D66 en GroenLinks vrezen dat de AIVD een ‘sleepnet’ uitgooit waar allerlei gegevens van onschuldige burgers in terecht komen.

Plasterk garandeerde dat de AIVD geen toestemming zal krijgen om een complete woonwijk af te tappen. „Dat is niet proportioneel.” Waar ligt dan de grens, vroegen Kamerleden. En waarom legt Plasterk die grens niet vast? Kees Verhoeven (D66): „De minister bezweert dit niet te willen, maar wil hij dat niet vastleggen in de wet?” Dat is ook wat de toezichthouder op de geheime diensten, de CTIVD, aan Plasterk adviseerde: de wet moet concreter worden.

Plasterk wil daar niet aan. Hij is bang dat hij dan een grijs gebied betreedt. „Wat als het dan niet om een hele, maar om een halve wijk gaat, of een portiek? Je holt de wet uit als je nu al dat kader gaat stellen.”

Het lijkt nu al duidelijk dat de wet door de Tweede Kamer komt. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA, is ook het CDA positief.

Of de wet ook in de Eerste Kamer genoeg steun krijgt, hangt mede af van de PVV. Woensdag werd nog niet duidelijk of die partij voor gaat stemmen. PVV-Kamerlid Martin Bosma zei „ongerust” te zijn over de „verstrekkende” gevolgen van de wet. Maar hij zei ook: „Toen ik twaalfenhalf jaar geleden bij het stoffelijk overschot van Theo van Gogh stond, had Van Gogh ook geen privacy meer.”

Het debat was woensdagavond rond 22.15 uur nog niet afgerond.