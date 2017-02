Omzet SBM Offshore daalt met bijna kwart

De omzet van SBM Offshore is vorig jaar gedaald met ongeveer 23 procent, van 2.618 miljoen naar 2.013 miljoen dollar. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs bekend op haar website.

Zoals verwacht kwam de daling van de opbrengsten vooral voort uit minder opdrachten voor nieuwe olieplatformen. Maar de opbrengsten uit het verhuren van olieplatformen stegen juist en zorgen nog voor een relatief constante stroom van inkomsten. De winst steeg met 30 procent tot 725 miljoen dollar.

Lage olieprijs

SBM Offshore heeft te lijden onder de lage olieprijs, waardoor boorbedrijven minder platformen willen bouwen. Het bedrijf stelde in december de winstverwachting al bij en geeft nu ook aan dat de omzetdaling in de lijn der verwachting lag.

Het aandeel van SBM deed het juist relatief goed in 2016. Dat is des te meer opmerkelijk omdat het bedrijf nog steeds geen schikking heeft getroffen in een Braziliaans omkoopschandaal. NRC-beursanalist Joost Pijpker schreef eerder al over de opvallend sterke aandelen: de olieprijs lijkt langzaam weer in de lift te zitten, waardoor verwacht wordt dat het bedrijf weer meer orders gaat binnenhalen in de toekomst.