Nieuwkomer verslaat grote zakenbanken bij recordbeursgang

De relatief kleine zakenbank Moelis zal als adviseur één van de grootste beursgangen ooit begeleiden: die van het Saoedische oliebedrijf Saudi Aramco. Dat meldden persbureaus Reuters en Bloomberg, en de Britse zakenkrant Financial Times woensdag op basis van anonieme bronnen. Ondanks het feit dat veel grote zakenbanken als Morgan Stanley en HSBC meedongen naar een adviserende rol, gaat die exclusief naar het kleine en jonge Moelis. Er werken zo’n 450 bankiers.

Foto Simon Dawson/ Bloomberg Ken Moelis richtte in 2007 de zakenbank Moelis & Company op. Hij werkt al ruim dertig jaar in de bankensector, onder meer als directeur van de UBS Investment Bank. Bij Moelis & Company begeleidde hij onder meer de beursgang van het Amerikaanse oliebedrijf Extraction Oil & Gas. Moelis was één van de weinige zakenbankiers in Wall Street die in september al in interviews voorspelde dat Donald Trump de presidentsverkiezingen zou winnen. Hij is uitgesproken Republikein.

Voor Moelis, een zogeheten ‘boutique’-zakenbank die in 2007 werd opgericht door Wall Street-veteraan Ken Moelis, is het met afstand de grootste opdracht tot nu toe. Boutique-zakenbanken richten zich uitsluitend op exclusieve en gespecialiseerde deals. Het gebeurt de laatste tijd vaker dat zij deals wegkapen voor de neus van gevestigde namen. Onder meer Greenhill, Evercore en Lazard trokken bij recente prestigieuze deals aan het langste eind ten koste van veel grotere rivalen. Moelis zal volgens Reuters worden aangesteld als interne adviseur van Saudi Aramco. Hoogstwaarschijnlijk worden later in het proces nog wel grotere banken betrokken bij de beursgang.

Het Saoedische staatsbedrijf mikt volgens analisten op een waardering die kan oplopen tot 2.000 miljard dollar (1.800 miljard euro). Volgens bronnen van de Financial Times zal er bij de beursgang, die in de loop van 2018 gepland staat, rond de 5 procent van het bedrijf worden verkocht. Dat zou dan zo’n 100 miljard dollar moeten opleveren. Moelis en Saudi Aramco willen niet reageren.

In 2014 haalde Moelis een opvallende nieuwe medewerker binnen, de voormalige leider van de Republikeinse Partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Eric Cantor. Dat werd door analisten destijds gezien als een stap die moest zorgen dat Moelis zijn rol in de nationale en internationale politiek zou versterken. Die strategie lijkt bij de beursgang van Saudi Aramco zijn vruchten af te werpen.

Die deal heeft een duidelijke politieke component. Het verkopen van een belangrijk deel van Saudi Aramco is een cruciaal onderdeel van de strategie van de regering van Saoedi-Arabië om politiek en economisch minder afhankelijk te worden van olie.

De aanstelling van Moelis zorgde ervoor dat de koers van de bank, die zelf ook beursgenoteerd is, met ruim 3 procent steeg. Sinds begin dit jaar is de koers al ruim 40 procent gestegen.