Gekko ontdekt die bij gevaar zijn schubben afwerpt

Een gekko van Madagascar neemt geen halve maatregelen als hij dreigt te worden opgegeten. Hij werpt zijn schubben af en wordt een blote, vlezige hagedis. Duitse biologen maakten de ontdekking van de nieuwe soort gekko dinsdag bekend in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ.

Deze gekko behoort tot het geslacht Geckolepis dat alleen voorkomt op Madagascar en de Comoren. In het Engels heten ze fish scale geckos – visschubgekko’s. Alle soorten kunnen hun schubben laten afbladderen, maar de nu ontdekte soort laat zijn schubben nog gemakkelijker los dan de vier al bekende soorten.

Foto Frank Glaw

De schubben van de visschubgekko’s zitten alleen met een klein randje vast. Bij aanraking laten ze los, samen met de onderliggende huid, bindweefsel en vet. Toch bloeden de gekko’s niet, en alle schubben groeien binnen enkele weken terug zonder littekens. „Heel raar”, vindt eerste auteur Mark Scherz van de Zoologische Staatssammlung München.

Er is nog veel onbekend over de visschubgekko’s, zoals hoeveel soorten er bestaan. Ze lijken sterk op elkaar; om ze te identificeren is botonderzoek nodig. Het Duitse onderzoeksteam heeft DNA van nog zo’n vijf onbeschreven soorten op het eiland leven, die nader onderzocht moeten worden. Bovendien vermoeden ze dat er in niet-bezochte delen van Madagascar nog meer visschubgekko’s leven. Het is lastig zoekwerk, omdat de gekko’s zich goed verstoppen. Bovendien blijven ze, logischerwijs, meestal niet heel bij het vangen.

De nu ontdekte soort is Geckolepis megalepis gedoopt, omdat zijn schubben groter zijn dan die van verwante soorten. Dat kan verklaren waarom zijn schubben zo goed bladderen: het randje waarmee ze vastzitten, is relatief klein.