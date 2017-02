Liever geen Trump-protest op Berlinale

Glamour op de rode loper, maar ook politiek. De Berlinale, ’s werelds grootste publieksfilmfestival, wil het allemaal, zegt directeur Dieter Kosslick (68). Maar protest tegen Trump, dat hoeft van hem niet zo.

De 67ste Berlinale opent vanavond met de film Django, het Franse debuut van schrijver-producer Etienne Comar (Des hommes et des dieux) over zigeuner en gitaarvirtuoos Django Reinhardt die anno 1943 Parijs ontvlucht voor de nazi’s. Geen grote titel met Hollywoodsterren op de rode loper, zoals vorig jaar Hail, Caesar! van de gebroeders Coen; dat suggereert dat het op de politiek toch al zo angeheugte Berlinale dit jaar pas echt serieus wordt.

Met Donald Trump in het zadel, de EU in zwaar weer en het populisme ook in Duitsland in opmars, klonk directeur Kosslick vorige week tijdens zijn persconferentie inderdaad zwaarmoedig. „Jij, laat je niet verbitteren in deze bittere tijd”, haalde hij de Oost-Duitse bard Wolf Biermann aan. Wellicht geïnspireerd door de speelfilm Le jeune Karl Marx, vervolgde hij: „Er waart een spook rond, en niet alleen door Europa. Radeloosheid door het falen van de grote utopieën en de onttovering van de geglobaliseerde wereld. Noch het kapitalisme, noch het communisme is zijn belofte van een betere wereld nagekomen.” Toch voelde hij zich niet geroepen tot anti-Trumpprotest: „Ons programma is protest genoeg.”

Gouden Beer

De Berlinale draait dit jaar 399 speelfilms, 34 minder dan vorig jaar, in secties als Panorama (ervaren filmmakers), Forum (experiment) en Generation+ (jeugd- en kinderfilms). Van al die films strijden er 18 om de hoofdprijs: de Gouden Beer. De jury staat onder leiding van Paul Verhoeven, wiens Elle ook zijn Duitse première beleeft. Met de keus voor sardonische Verhoeven legt de Berlinale een ander accent dan met Meryl Streep vorig jaar, een bevlogen juryvoorzitter op een jaargang die draaide om de vluchtelingencrisis en grote kwesties: (terechte) winnaar was documentaire Fuocoammare, waarin het eiland Lampedusa symbool stond voor Europees wegkijken.

Die combinatie van links-liberaal idealisme en Hollywoodglamour past bij de Berlinale, waarvan de typische bezoeker volgens Kosslick 37 jaar, vrouw en academisch gevormd is. Maar vorig jaar zat het engagement van de filmwereld op de Berlinale soms akelig dicht bij zelfvoldane parodie.

Liefdadigheidsdiner

Zo bekvechtte superster George Clooney na de première van Hail, Caesar! met een Duitse journalist over wie het meest deed voor vluchtelingen en voelde directeur Kosslick zich genoodzaakt afstand te nemen van een liefdadigheidsdiner in de marge van de Berlinale waarbij Duitse miljonairs en Hollywoodsterren zich hulden in het isolatiefolie waarmee men onderkoelde bootvluchtelingen warm houdt. Kosslicks terughoudendheid over Trump lijkt prudent: preken voor eigen parochie helpt niet.

Op de rode loper van de Berlinale ontbreekt het ook dit jaar niet aan grote namen: zo komen Robert Pattinson, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Richard Gere en Catherine Deneuve hun nieuwe films promoten. Glamour is een traditie sinds de jaren vijftig, toen half Hollywood elk jaar uitrukte naar het gure West-Berlijn om vanuit deze etalage van het kapitalisme het Oostblok de ogen uit te steken.

Wel kent de timing van de Berlinale in februari – wanneer Hollywood zijn Oscarkandidaten al lang en breed heeft gelanceerd – sterke nadelen: Kosslick erkende dat hij er graag Martin Scorseses Silence en Denzel Washingtons Fences in zijn competitie had vertoond. Beide films kozen voor een vroegere première om mee te kunnen dingen voor de Oscars, eind deze maand.

