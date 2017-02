Ook tijdens de economische crisis bleven bedrijven kunst kopen

Nederlandse bedrijven zijn tijdens de economische crisis niet massaal gestopt met het aankopen van kunst. In 2015 kochten de pakweg 50 leden van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) voor 2,7 miljoen euro aan kunst, in 2010 was dat 3,3 miljoen. Wel een afname dus, maar tegelijk een relatieve toename: de totale Nederlandse markt voor kunstaankopen slonk in diezelfde tijd sterker, van (volgens ruime schattingen) 120 miljoen in 2010 naar 83 miljoen in 2014. Zodoende nam het aandeel van de aankopen door VBCN-leden juist toe: van 2,7 procent in 2010 naar 3,2 in 2015.

Dat staat in een onderzoek dat de VBCN deze woensdag presenteert, op de openingsdag voor genodigden van Art Rotterdam. Volgens onderzoeker Arnold Witte, hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit van Amsterdam, hebben „gemiddeld 32” van de ongeveer 50 VBCN-leden een aankoopbudget. „En het aandeel daarvan met een budget van meer dan een ton per jaar is stabiel: zeven à negen. Dat bedrag is vergelijkbaar met, of zelfs significant meer dan wat een middelgroot museum kan besteden aan contemporaine kunst.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bedrijfscollecties early adopters zijn, bedrijven kopen werk van kunstenaars op een vroeg moment in hun carrière. En dat is belangrijk voor die kunstenaars: „Een verkoop aan een bedrijfscollectie, een recensie, een prijs of een galerievertegenwoordiging in een vroeg stadium garandeert later hogere prijzen voor werk en vervolgsucces. Het zijn signalen die door de rest van het veld worden opgepikt.”

Leden van de VBCN zijn vooral bedrijven, waaronder ING, DSM, KPMG, ABN Amro, Ahold en Océ, maar ook een paar grote ziekenhuizen en een enkele onderwijsinstelling (VU, UMC Utrecht). Art Rotterdam, de belangrijkste modernekunstbeurs van Nederland, duurt tot en met 12 februari.