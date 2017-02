Je helpt iemand niet door hem te kijk te zetten

Eind vorig jaar ontstond er ophef over een aantal programma’s van RTL. Het ging onder andere over Een Nieuw Begin en Geef Mij Nu Je Angst. Een aantal politieke partijen maakte zich zorgen over de strikte voorwaarden waaraan de deelnemers zich moesten houden. Wilde je bijvoorbeeld vroegtijdig stoppen, dan moest je als deelnemer de productiekosten betalen.

Nadat de zaak grote aandacht kreeg in NRC kwam Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL, met een aantal aanpassingen in de contracten. „Ik geloof enorm in de toegevoegde waarde van dit genre en wij zullen er alles aan doen om de integere insteek waarmee we deze programma’s maken te allen tijde te waarborgen”, was zijn commentaar.

En daar moest ik aan denken, aan het woordje integer, toen ik zappend op het programma Lelijke eendjes stuitte. Zoals de naam van het programma al doet vermoeden, gaan de uitzendingen over mensen die het niet zo goed hebben getroffen met hun uiterlijk. De een heeft een veel te grote neus, de ander veel te grote borsten, weer eentje heeft enorme wallen onder de ogen en ga zo maar door.

Het commentaar van presentatrice Lieke van Lexmond is van hetzelfde niveau als het programma zelf: „Gaby heeft een borstpartij waar zelfs Kim Kardashian bij verbleekt, en nu zou je denken: lekker, fijn, maar nee, Gaby vindt het verschrikkelijk en vindt het hoog tijd dat er iets aan gebeurt.”

Terwijl je op de achtergrond het liedje ‘I Can’t Do Without You’ hoort, loopt Lieke naar Gaby om eens lekker aan haar borsten te voelen. Gaby had net verteld hoe vervelend het is als je grote borsten hebt. Het veroorzaakt rugpijn, maar trekt ook bekijks. Mannen zouden alleen maar naar je borsten kijken als ze met je praten. (Alsof mannen dat niet doen als je kleine borsten hebt, maar dat ter zijde.)

„Nu wil ik ze natuurlijk ook wel even zien”, zegt Lieke. „Hoe zwaar zijn ze? Heb je ze weleens gewogen?” Gaby staat inmiddels in haar bh voor de spiegel en zegt: „Je zou ze even kunnen voelen als je dat wil.” Lieke kijkt lachend in de camera: „Voor alles moet een eerste keer zijn hè”, zegt ze terwijl de vrouw haar bh uittrekt. De camera draait even weg. Blijkbaar voelde de cameraman/-vrouw dat dit net even te ver ging, maar voor de sensatiebeluste tv-makers is dit juist het hoogtepunt! Twee enorme borsten die bij de vrouw op navelhoogte vallen, frontaal in beeld! „Ze zijn erg zwaar”, zegt Lieke terwijl ze achter de vrouw staat, haar borsten pakt en ze op en neer beweegt. „Dit is echt superzwaar!”

Tenenkrommend! Waarom moet het op deze gênante manier? Als je mensen wil helpen, dan hoef je ze toch niet op deze schandalige wijze te kijk te zetten?

Natuurlijk hebben de deelnemers ingestemd om mee te doen. Ze hebben geen andere keus. Dat zeggen ze ook, maar je hoeft geen professor te zijn om te weten dat mensen de meest domme dingen doen wanneer ze zich het zwakst voelen. Soms moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen en als er iemand is voor wie dat geldt, dan zijn dat de deelnemers van dit programma.

Gaby is misschien van haar enorme borsten af en Zakia van haar grote neus, maar ze zullen de rest van hun leven achtervolgd worden door de beelden die overal op het internet terug te vinden zijn.

Ik ben benieuwd hoe deze mensen er over een paar jaar op terugkijken. Het kan niet anders dan dat ze spijt hebben, maar door de wurgcontracten die ze hebben gesloten, zullen ze het niet in hun hoofd halen om hun mond open te doen. RTL mag dan de regels op papier hebben aangepast, maar het beeld op tv is allesbehalve integer.