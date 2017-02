Vanaf 50 jaar krijg je om de twee jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ik ging er ook dit jaar weer heen.

In het kleedhok hing een lijst met instructies, versie januari 2017. Daarop las ik als laatste de volgende instructie: Het is niet toegestaan om in de onderzoeksruimte selfies te maken.

