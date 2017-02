Holland Festival gericht op democratie

Ook het Holland Festival kan niet om de huidige, woelige politieke tijden heen. Voor de zeventigste editie van het grootste internationale podiumkunstfestival van Nederland heeft de organisatie dit jaar democratie als focus gekozen. Artistiek directeur Ruth Mackenzie, die in 2018 artistiek directeur van het Théâre du Châtelet in Parijs wordt, noemde tijdens de persconferentie de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten en de verkiezingen later dit jaar in Nederland, Frankrijk en Duitsland. „We hebben een aantal kunstenaars uitgenodigd die zich zorgen maken,” zei Mackenzie. Met zowel film, theater als dans geven dit jaar de makers uiting aan hun zorgen.

De muzikale focus ligt dit jaar op Indonesië. Mackenzie noemde de lange geschiedenis tussen Indonesië en Nederland, waar muziek lang onderbelicht is gebleven. Het Holland Festival wil ook een nieuw publiek aanboren. Eén van de problemen die kunst minder toegankelijk maken is de hoge toegangsprijs van veel voorstellingen, zo stelde MacKenzie. Daarom organiseert het festival op 24 juni vijf concerten in het Concertgebouw, onder de naam Holland Festival Proms, met toegangsprijzen vanaf tien euro.

Concertgebouw vol gongs

Onder andere de ‘pianobroers’ Lucas en Arthur Jussen treden die dag op. De in Indonesië geboren componiste Sinta Wullur zet het Concertgebouw vol met gongs. Waar Indonesische gongs normaal gesproken eigen toonsoorten gebruiken, zijn ze bij dit werk op de westerse stemming aangepast. Zowel de muzikanten als het publiek bevinden zich tussen de gongs, als het ware in het instrument.

In het ‘weeshuis’ van het festival worden stukken gespeeld die na hun première op een eerdere editie niet of nauwelijks meer gespeeld zijn. Zij krijgen een nieuwe kans. Onder andere een stuk van oud-festivaldirecteur Jan van Vlijmen zal te horen zijn.

Op het festivaljubileum maken nog twee oud-directeuren hun opwachting. Als opening van het festival speelt De Nationale Opera onder leiding van Pierre Audi de wereldpremière van Monteverdi’s Mariavespers. Ivo van Hove heeft twee stukken: Salome met De Nationale Opera, en Obsession met zijn eigen Toneelgroep Amsterdam, met een hoofdrol voor de Britse acteur Jude Law. Van de theatervoorstelling The Nation van Eric de Vroedt zijn de eerste drie van de zes delen te zien. Er is een extra verhaallijn tijdens het festival te beleven met een VR-bril.