Heineken heeft vertrouwen in de Britse pub

Groot vertrouwen in „the great British pub”. Zo omschreef David Forde, de directeur van Heineken in het Verenigd Koninkrijk, het bod dat de brouwer eind vorig jaar deed op de Britse beursgenoteerde pubketen Punch Taverns. Heineken heeft 305 miljoen pond (357 miljoen euro) over voor 1.900 Britse pubs.

Deze week kwam die overname een flinke stap dichterbij. Heineken en partner Patron, een private-equitymaatschappij die ook een deel van de Punchpubs wil overnemen, kochten maandag samen 28,5 procent van de aandelen van Punch.

Heineken (74.000 werknemers, 20,5 miljard euro omzet in 2015) en Patron hádden al de toezegging gekregen van drie grote Punchaandeelhouders dat zij instemmen met de deal. Samen hebben de drie iets meer dan de helft van de aandelen. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de overname niet doorgaat. Vrijdag wordt erover gestemd op een aandeelhoudersvergadering van Punch.

Punch heeft in totaal 3.300 pubs in handen. Heinken aast op het merendeel van die pubs, investeringsfonds Patron gaat voor 1.400 Punch-pubs. De Nederlandse brouwer gaat de pubs zelf niet uitbaten, ze worden geleased.

Al 1.100 andere pubs

Als de aankoop doorgaat, verdriedubbelt Heineken bijna zijn pubs in het Verenigd Koninkrijk. Dat waren er al 1.100. Anders dan in Nederland is het in het Verenigd Koninkrijk niet ongewoon dat pubs in handen zijn van één partij.

Met nog eens 1.900 pubs erbij zal Heineken – eigenaar van populaire cidermerken als Strongbow en Bulmer – straks de op twee na grootste pubeigenaar van het Verenigd Koninkrijk zijn, zegt een woordvoerder van de brouwer.

De brouwer denkt straks op twee manieren aan de pubs te kunnen verdienen: Heineken is eigenaar van het vastgoed en krijgt dus huur. Daarnaast hoopt het via de eigen pubs ook extra bier en andere dranken verkopen.

Opfrissen

Het is de bedoeling dat de pubs, waar nodig, worden verbouwd. „Ze moeten er aantrekkelijker uit gaan zien”, zegt een woordvoerder van Heineken. Ook wil de brouwer meer inzetten op eten.

Dat kan best wel eens nodig zijn, denkt Richard Withagen, analist bij zakenbank Kepler Cheuvreux. Want ‘the great British pub’, traditioneel het hart van Britse gemeenschappen, heeft het moeilijk gehad in de crisis. Gevolg: weinig geld om de boel op te knappen en bij te houden.

En specifiek voor Punch geldt dat. Het bedrijf heeft een hoge schuld van 1,2 miljard pond, zegt Withagen, gefinancierd met een relatief hoge rente. „Je kunt je voorstellen dat Heineken dat tegen een aantrekkelijker tarief kan.”

Withagen ziet naast huurinkomsten en mogelijk hogere verkoop van de eigen merken door betere reclame, nóg een voordeel van Heinekens pubeigenaarschap. Eigen pubs zorgen voor een goede plek om te experimenteren, zegt hij . Je hebt geen uitbaters meer nodig die je vertellen of iets aanslaat of niet, je krijgt meteen feedback. „En als je een bepaald merk in 500 pubs verkoopt en er blijkt geen vraag naar te zijn, dan kun je afvragen of het in de rest wel een succes zal zijn”