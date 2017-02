Filmoverzicht: Fun-film Lego Batman en futloze Fifty Shades

●●●●● Paterson: Komedie Zowel Paterson als Jarmusch vindt inspiratie in het alledaagse, net als de ‘New York School’ van dichters die beiden zo bewonderen, mensen als Frank O’Hara en Patersons grootste held William Carlos Williams. Door geconcentreerd naar iets te kijken, vind je schoonheid en kan iets opeens poëtisch worden, zoals het ontwerp van een doosje lucifers of de lichtval op oude industriële gebouwen die Paterson op weg naar zijn werk tegenkomt. Lees de recensie: Schoonheid van een luciferdoosje Regie: Jim Jarmusch. Met: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley. In: 32 bioscopen.

●●●●● Silence: Drama Silence verbeeldt een geloofsworsteling, maar is zelf geen geloofsworsteling zoals The Last Temptation dat was. Misschien speelt de diepe bewondering van Scorsese voor priesters, die hij al als jonge misdienaar had, hem nog parten. Waar zijn Christus te menselijk was in de ogen van conservatieven in The Last Temptation, zijn de priesters in Silence te heilig. De keuze van de acteurs is ook niet zo gelukkig. Lees de recensie: Hoogmoed van een martelaar Regie: Martin Scorsese. Met: Andrew Garfield, Adam Driver. In: 39 bioscopen.

●●●●● The LEGO Batman Movie: Animatie Ondanks de pedagogische insteek, die de film met 100 minuten en een verder beperkte plot soms langdradig maakt, is The LEGO Batman Movie een echte fun-film. Door inventieve minimalistische animaties hebben de plastic figuurtjes extra expressie in hun gezichten, waardoor hun roboteske mimiek en gestiek zowaar tot leven komt. Lees de recensie: Speelgoed met zelfrelativering Regie: Chris McKay. Met de stemmen van: Will Arnett, Channing Tatum, Zach Galifianakis, Michael Cera. In: 165 bioscopen.

●●●●● The Happiest Day in the Life of Olli Mäki: Drama Kuosmanen baseerde zijn film niet op de – vooral Amerikaanse – voorbeelden van het boksgenre, maar op de werkelijkheid. In 1962 vond in Helsinki een gevecht om de wereldtitel vedergewicht plaats tussen de Finse bokser Mäki en Amerikaaan Davey Moore. Met die wedstrijd kwam ook de amerikanisering naar Finland – hoe eerder, hoe beter, als het aan manager Elis Ask (Eero Milonoff) ligt, die grote dromen heeft. Maar voorlopig is het leven in Finland nog naoorlogs karig en moet de manager zijn bokser op de kinderkamer van zijn flat onderbrengen. Lees de recensie: Tedere boksfilm Regie: Juho Kuosmanen. Met: Jarrkko Lahti, Oona Airola. In: 10 bioscopen.

●●●●● Rings: Horror Na een vrij sterk eerste uur met een bewonderenswaardig kalme, klassieke cameravoering en sterke suspense-opbouw gaat het in het laatste half uur mis. Dat komt vooral door een scenario dat werkelijk alles gaat verklaren: weg mysterie, weg suspense. Lees de recensie: Recycling zonder mysterie of suspense Regie: F. Javier Gutiérrez. Met: Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Vincent D’Onofrio. In: 57 bioscopen.