Eis 42 maanden cel tegen man die naar Syrië wilde reizen

Het Openbaar Ministerie heeft 42 maanden cel waarvan twaalf voorwaardelijk geëist tegen de 23-jarige Martijn N. uit Den Haag. Hij wordt ervan verdacht meerdere pogingen te hebben gedaan naar Syrië af te reizen om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat.

Bij een eerste poging om Syrië te bereiken in 2014 strandde N. in Turkije. Hij werd na een detentie van vijf maanden het land uitgezet en stond daarna bij Interpol geregistreerd als terreurverdachte. Toch kon hij in mei 2016 opnieuw proberen naar Syrië te gaan. Vanuit Düsseldorf vloog hij naar Turkije, maar hij zat al in het vliegtuig toen de autoriteiten opmerkten dat hij eigenlijk niet aan boord gelaten had mogen worden. Zijn Nederlandse paspoort was ingenomen, zijn identiteitskaart nog niet.

Het leidde tot Kamervragen aan de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD). Die noemde het voorval onacceptabel. Hij zei niet op tijd een aanhoudingsbevel te hebben kunnen uitvaardigen, omdat hij te laat van de voorgenomen reis op de hoogte werd gesteld. Er was sprake van een telefoonstoring.

N. heeft een Nederlandse vader en Tanzaniaanse moeder. Na zijn achttiende begon hij zich meer te verdiepen in de islam en radicaliseerde hij. Tegen de rechter ontkende hij radicaal te zijn. Wel zei hij: “De islamitische wetgeving heeft mijn voorkeur”.

Volgens N. wilde hij in Syrië gaan wonen en trouwen, maar van die argumentatie gelooft het OM niets. Hij zou radicale denkbeelden hebben en een pro-IS-demonstratie in de Schilderswijk hebben bezocht. N. heeft volgens het OM psychische problemen en wil als onderdeel van de straf dat hij psychiatrisch wordt behandeld.