Eenrichtingsverkeer boten op Prinsengracht

Boten mogen de Amsterdamse Prinsengracht binnenkort alleen nog maar in één richting varen. De gemeente start vanaf 1 april een proef om de drukke vaarweg te ontlasten. Boten mogen alleen nog naar vanaf het IJ in de richting van de Amstel varen.

Uit metingen is gebleken dat de Prinsengracht als gevolg van de drukte in het vaarverkeer overbelast is geraakt. Op de Prinsengracht, een van belangrijke doorvaartroutes voor wie vanaf het IJ richting de Amstel wil varen, passeren 45.000 boten per jaar. Voor drukke vaarwegen geldt echter een norm van 30.000 ‘vaarbewegingen’ per jaar. De drukte leidt volgens de gemeente dan ooktot opstoppingen en overlast op het water.

Op een stuk van de Prinsengracht geldt sinds 2014 in het vaarseizoen al eenrichtingsverkeer, van de Spiegelgracht tot de Amstel. De ervaring met deze proef is volgens de gemeente positief: de overlast voor omwonenden nam af, evenals de uitstoot van boten. Dit stuk wordt nu bij de proef getrokken, en daar geldt vanaf april eveneens verplicht eenrichtingsverkeer buiten het vaarseizoen. De proef duurt tot februari 2018 en kan bij succes een permanent karakter krijgen.

Tweede maatregel

Daarnaast wordt er in dezelfde periode nog getest met een tweede maatregel om de vaardrukte terug te dringen: er komt een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Hierdoor ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.

Wie zich niet aan het invaarverbod op de Grimburgwal houdt, kan een boete van 340 euro tegemoet zien. Het negeren van de verplichte vaarrichting levert een boete van 230 euro op.