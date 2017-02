Dit gehucht is de donkerste plek in de VS

Sterren zien - het is in Nederland ‘s nachts bijna meer uitzondering dan regel. Onze rivierdelta in het noordwesten van Europa is een van de zwaarst door lichtvervuiling getroffen locaties ter wereld. Bijna nergens op aarde brandt ‘s nachts zo veel licht als in Nederland, zoals een inmiddels befaamde satellietkaart demonstreert. Wie sterren wil zien kan het beste zijn toevlucht zoeken tot een weiland ergens ver buiten de Randstad, waar de gouden gloed die bewoonde gebieden uitstralen geen invloed heeft. Maar ook dan moet je nog maar net die ene lantaarnpaal kunnen vermijden.

Nee - neem dan het dorpje Gerlach, in Noordwest-Nevada in de Verenigde Staten. Middenin de woestijn, op 160 kilometer van de stad Reno en op 386 kilometer van Sacramento, is dit de donkerste plek van de hele Verenigde Staten. En ook in dat veel minder dichtbevolkte land is dat nog best een prestatie, want een groot deel van de kusten en het binnenland blijft in de VS niet immuun voor lichtvervuiling.

Stadsbewoners

Journalist Oliver Roeder besloot naar Gerlach af te reizen om te ervaren hoe écht donker is, iets wat veel stadsbewoners dezer dagen nog maar nauwelijks kennen. Zijn ervaringen tekende hij op voor de website FiveThirtyEight in een longread, die tegelijkertijd uitgebreide achtergronden biedt over lichtvervuiling en de geschiedenis van het onderzoek naar het concept.

Zo ontstond er vrijwel onmiddellijk na de installatie van verlichting al weerstand. Roeder citeert een wetenschapper uit 1887 die zich beklaagt over alle insecten die naar licht trekken. Daarna kwamen de astronomen, die hun waarnemingen van de nachtelijke lucht verpest zagen worden door straatverlichting. En tegenwoordig is er zelfs een bloedserieuze International Dark Sky Association (IDA).

Na ook nog een intiem portret te hebben geschetst van de afgelegen gemeenschap in Gerlach is het dan zo ver voor Roeder: hij rijdt ‘s nachts zijn auto een stukje het gehucht uit, opent de deur - en kijkt zijn ogen uit. Met lichtmeettoestellen meet hij hoe donker het nu écht is. Het resultaat: donkerder dan de legenda van het meettoestel aankan.